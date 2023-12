2,5 millions de véhicules Honda rappelés aux É.-U. et près de 300 000 au Canada

(New York) La branche nord-américaine de Honda procède au rappel de plus de 2,5 millions de véhicules aux États-Unis et environ 300 000 au Canada, en raison d’une défectuosité de la pompe à carburant qui peut augmenter les risques de panne de moteur ou de calage pendant la conduite.

Associated Press

Selon des documents publiés par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), la turbine de la pompe à carburant utilisée pour les véhicules Acura et Honda de 2017 à 2020 était mal moulée. Cela fait en sorte que les turbines « peuvent se déformer et interférer avec la pompe à carburant » au fil du temps, ont indiqué les régulateurs, rendant ainsi la pompe à carburant inopérante.

Honda a déclaré qu’environ 297 837 véhicules canadiens sont concernés par le rappel, mais aucun accident ni blessure lié à ce problème n’a été signalé.

Si le module de pompe à carburant ne fonctionne pas, le moteur de la voiture risque de ne pas démarrer ou de caler pendant la conduite, a indiqué la NHTSA, augmentant ainsi les risques d’accident et de blessures. Honda affirme n’avoir reçu à ce jour aucun rapport d’accident ou de blessure lié à ce rappel.

Le constructeur automobile a annoncé jeudi qu’il remplacerait gratuitement les pompes à carburant de tous les véhicules concernés par le rappel, au cours de phases distinctes. Le premier lot de lettres de notification aux propriétaires sera envoyé au Canada et aux États-Unis en février.

La notification aux concessionnaires devait s’amorcer plus tôt cette semaine, selon les documents de la NHTSA.

Plus tôt cette semaine, la NHTSA et Honda ont également annoncé le rappel de plus de 106 000 véhicules hybrides CR-V 2020-2022 en raison d’un fusible manquant sur le circuit d’alimentation des câbles extérieurs de la batterie 12 volts. Cela peut provoquer un court-circuit ou une surchauffe du câble de la batterie lors d’un accident, ont indiqué les régulateurs.