« Je veux voir Porsche, je veux voir Aston Martin, je veux voir Mercedes suer. » Cette phrase au caractère guerrier aurait sans doute pu être prononcée durant les années 1960 par Zora Arkus-Duntov alors qu’il supervisait le développement d’une Chevrolet Corvette aux abords d’une piste de course. Elle a néanmoins été lâchée par le grand patron actuel de Ford, Jim Farley, il y a quelques semaines à peine pour annoncer la mission d’envergure d’une toute nouvelle Mustang, la GTD.

Non, ce n’est pas une Mustang Boss, Mach 1 ou Shelby que la marque à l’ovale bleu a dévoilée pour coiffer la gamme du « pony car » originel. La GTD, dont le nom est directement emprunté à une catégorie du championnat américain de course automobile IMSA, marque la naissance d’une déclinaison qui ne cherche pas à s’enraciner dans les traditions. Sa carrosserie entièrement façonnée de fibre de carbone en témoigne.

PHOTO FOURNIE PAR FORD La Ford Mustang GTD 2025

Taillée pour générer le plus de déportance possible, elle est composée d’une quantité infinie de détails issus du monde de la course. Pour diminuer la traînée, son becquet arrière fixé sur les piliers du véhicule peut s’ajuster en continu et en concordance avec des volets avant à commande hydraulique.

PHOTO FOURNIE PAR FORD La Ford Mustang GTD 2025

Pour être scotchée au sol

Le châssis de cette Mustang a aussi été profondément remanié. L’une des modifications les plus spectaculaires se situe probablement à l’arrière. En levant le couvercle du coffre, on découvre les amortisseurs à poussoir couchés à l’horizontale, une configuration nécessaire pour intégrer la transmission qui a été placée sur l’essieu arrière pour bien répartir les masses, une première pour une Mustang. Sans avancer le poids total de l’objet, Ford estime qu’il est presque réparti parfaitement entre l’avant et l’arrière. D’immenses espadrilles Michelin Cup 2 R de 325 mm de large à l’avant et de 345 mm de large à l’arrière se chargent d’assurer la motricité, une tâche complexe compte tenu de l’immense force brute de son moteur.

Car, voyez-vous, cette Mustang GTD est animée par le cœur le plus puissant jamais confectionné par Ford. Son V8 de 5,2 L suralimenté par compresseur volumétrique et à carter sec – une autre première pour une Mustang – cible une cavalerie de plus de 800 ch. Il est secondé par une transmission à double embrayage de huit rapports. Les deux organes mécaniques sont liés par un arbre de transmission en fibre de carbone.

PHOTO FOURNIE PAR FORD La Ford Mustang GTD 2025

Ford Canada n’a pas pu nous dire combien d’exemplaires de cette Mustang GTD seraient offerts au pays, mais a précisé que son tirage serait limité. Son prix de départ de 300 000 $ US en fera évidemment la Mustang la plus chère jamais produite lorsque les premiers exemplaires assemblés à la main – par Multimatic en Ontario – sortiront des ateliers dès la fin de 2024.