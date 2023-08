Poursuivant une tradition amorcée en 2007 avec le dévoilement de l’expressive 350Z Nismo, Nissan a dévoilé une nouvelle livrée Nismo qui grossira le catalogue de son coupé Z récemment arrivé.

Cette version préparée par la filiale sportive du constructeur reçoit diverses modifications destinées à augmenter ses performances. Sous le capot, son V6 de 3 L biturbo augmente sa force de frappe d’un modeste total de 20 ch (420 ch) et son couple de 34 lb-pi (384 lb-pi). Ces gains sont le résultat d’une augmentation de la pression du turbocompresseur et d’une séquence d’allumage optimisée. Nissan n’a malheureusement pas jugé bon d’intégrer une boîte manuelle dans la recette, lui préférant uniquement la transmission automatique à neuf rapports.

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Le V6 de 3 L biturbo de la Nissan Z Nismo 2024 augmente sa force de frappe d’un modeste total de 20 ch (420 ch) et son couple de 34 lb-pi (384 lb-pi).

Le châssis reçoit pour sa part de nouvelles barres stabilisatrices, des coussinets et ressorts plus fermes ainsi que des amortisseurs de plus gros format pour aiguiser son comportement. On complète le tout par un système de freinage plus costaud et les mêmes pneus offerts sur la GT-R (Dunlop SP Sport Maxx GT600).

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN L’habitacle de la Nissan Z Nismo 2024

Nissan s’est gardé de dévoiler son prix et son échéancier de mise en marché. Cette Z Nismo devrait logiquement dépasser de quelques milliers de dollars les 62 834 $ exigés à l’achat de la version Z Performance à boîte automatique.