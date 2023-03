Le Lexus RZ450e affronte, dans son créneau, les Audi Q4 e-tron, Jaguar I-Pace et, surtout, le bien établi Model Y de Tesla.

Audi Q4 e-tron

Prix : à partir de 59 950 $

Le Q4 e-tron applique sensiblement la même recette que Lexus, mais la stratégie commerciale diffère. Audi a dénudé son utilitaire électrique de certains accessoires pour le rendre admissible aux remises gouvernementales. Pas Lexus. Ce dernier souffre également dans plusieurs domaines, dont la sacro-sainte autonomie (l’allemand franchit le cap des 400 km), le volume utilitaire, la capacité de remorquage et le coût d’utilisation. En effet, la marque allemande offre pour une durée limitée (4 ans) des recharges gratuites auprès du réseau Electrify Canada.

Jaguar I-Pace

Prix : à partir de 103 700 $

PHOTO FOURNIE PAR JAGUAR Jaguar I-Pace

Tout comme le RZ450e, l’autonomie de l’I-Pace de Jaguar ne parvient pas à franchir la barre des 400 km (395 km, selon l’EPA). On peut l’en excuser dans la mesure où ce véhicule est l’un des doyens de sa catégorie, diront certains. En revanche, on ne peut fermer les yeux sur le prix demandé ni sur la maigreur des raffinements apportés depuis son lancement. Plus puissant que le Lexus, plus élégant aussi, l’I-Pace met plus de temps à se ravitailler et ne se révèle guère plus fonctionnel que le Lexus.

Tesla Model Y

Prix : à partir de 69 990 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model Y