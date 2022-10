La Tesla Model 3 donne du fil à retordre à Mercedes. La C300 doit aussi se débattre face aux Audi A4 et BMW Série 3 et i4.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Audi A4

Prix : à partir de 48 400 $ (2023)

Parmi ses principales cibles, la Classe C de Mercedes compte la Série 3 de BMW et l’A4 d’Audi. Pourquoi favoriser cette dernière ? Parce qu’il s’agit d’un modèle éprouvé, moins coûteux à acquérir ? Bons points, mais il faut rappeler aussi qu’il s’agit d’un modèle en fin de carrière. La marque aux anneaux entrelacés promet une (dernière) génération d’A4 mue par un moteur thermique avant de basculer complètement dans le tout-électrique. L’A4 actuelle s’avère plus agile et plus dynamique à conduire que la Mercedes, mais accuse aujourd’hui du retard dans le domaine informatique et télématique.

BMW Série 3 et i4

Prix : à partir de 52 750 $

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW i4

À l’instar de l’A4 d’Audi, la Série 3 de BMW est un modèle aujourd’hui éprouvé. Si l’on fait abstraction de la déclinaison AMG, Mercedes n’est toujours pas parvenu, malgré des efforts bien sentis, à offrir un toucher de route aussi stimulant que celui de la Série 3. Cette dernière offre en prime des moteurs plus « crémeux » (plus souples, plus linéaires). En revanche, au chapitre de la présentation intérieure, la Série 3 prête le flanc à la critique et ne se révèle pas aussi valorisante que la Mercedes. Cela dit, BMW a le mérite d’offrir une version hybride rechargeable et une autre entièrement électrique commercialisée sous le nom d’i4.

Tesla Model 3

Prix : à partir de 59 990 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model 3

Tesla n’est plus l’insolente petite entreprise en démarrage de la Silicon Valley, mais un constructeur automobile à part entière. Cette reconnaissance mondiale, Tesla la doit essentiellement à la Model 3, ticket d’entrée de la gamme de ce constructeur. Joliment dessinée, polyvalente et agréable à conduire, cette berline s’est hissée – contre toute attente et indépendamment de la source d’énergie qui l’alimente – en tête des berlines sport les plus vendues sur le marché. Face à la Classe C, l’américaine roule plus proprement, compte sur une infrastructure de recharge établie et a une fiabilité générale éprouvée. En revanche, elle gagnerait à élever sa qualité de fabrication au niveau de celle de la Classe C.