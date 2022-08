Toyota Supra : pas plus cher pour la version manuelle

Toyota a choisi de ne pas accompagner d’une hausse de prix la très attendue version manuelle de sa Supra. Le coupé biplace, relancé en 2019 sous cette génération, la reçoit pour la première fois, au grand plaisir des adeptes du genre plus immersif.

Charles René La Presse

Ainsi, en échange de 68 640 $, vous pourrez mettre la main sur un exemplaire doté d’une boîte manuelle à six rapports. Celle-ci ne peut être boulonnée qu’au six-cylindres de 3 L turbocompressé d’origine BMW produisant 382 ch. Le prix de la livrée 3 L augmente ainsi d’à peine 820 $ pour 2023. Une déclinaison à quatre-cylindres turbo de 2 L (255 ch) moins onéreuse demeure présente, retranchant 11 470 $ à la facture. Elle ne peut cependant être épaulée que par la transmission automatique à huit rapports.

Ce choix de proposer la manuelle dans l’iconique sportive développée de concert avec BMW va indéniablement à contre-courant d’une industrie qui valorise de plus en plus l’automatisation de l’acte de conduire. Le tout s’accompagne d’ajustements faits au système de freinage, à la direction et à l’amortissement de la sportive pour cette nouvelle année-modèle.

En vente dès maintenant.