Quelques semaines après avoir levé le voile sur la toute dernière génération du Chevrolet Colorado, General Motors a présenté sa refonte du GMC Canyon, son cousin. La camionnette intermédiaire fait aussi l’impasse sur le V6 et le quatre-cylindres turbodiesel offerts auparavant, tout en étalant des éléments qui le différencient de son cousin.

Charles René La Presse

Contrairement au Colorado 2023 qui proposera diverses variantes du quatre-cylindres de 2,7 L turbocompressé, le Canyon aura droit uniquement à la version la plus puissante de ce moteur à 310 ch et 430 lb-pi. Sa facture et son positionnement seront sans doute plus élevés, à l’instar de la génération antérieure du modèle.

Aucun chiffre de consommation n’a été révélé, mais ce moteur dispose d’éléments intéressants destinés à diminuer sa soif, dont l’usage de la désactivation de la cylindrée et d’une transmission à huit rapports. La capacité de remorquage oscille entre 2495 et 3493 kg.

En ce qui concerne son design, le Canyon ne réinvente évidemment pas la roue dans le processus. Le dessin demeure plutôt consensuel, avec une touche de bravade à l’avant, gracieuseté d’une grande calandre dont les phares fins font office d’extension sur le haut. Un seul habitacle — à quatre portières et pleine grandeur — sera disponible. C’est la même chose à l’arrière, où l’on retrouvera une seule longueur de caisse, la courte à 1,52 m.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS En matière de raffinement, l’habitacle du GMC Canyon 2023 tire vers le haut le segment des camionnettes intermédiaires.

L’habitacle fait d’immenses gains en matière de raffinement, inspiré par la nouvelle planche de bord du Sierra et par l’usage d’un écran d’instrumentation numérique.

GMC met évidemment l’accent sur sa version taillée pour le hors route afin de séduire les intéressés et, par le fait même, assurer de bonnes marges de profit. Dans son cas, c’est la livrée AT4X qui dispose des éléments les plus poussés. Des amortisseurs Multimatic à des différentiels avant et arrière à blocage électronique en passant par une augmentation de la garde au sol de 5 cm, cette version ne fait pas dans la frime. Deux caméras sont également placées en dessous de la camionnette, à l’avant et à l’arrière, pour mieux voir les obstacles.

La production du GMC Canyon s’amorcera au début de 2023. Nous aurons sans doute une idée de sa fourchette de prix d’ici là.