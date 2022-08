Le Toyota Tundra Hybrid est dans un créneau bien niché. La concurrence est bien mince. Le Ford F-150 et le RAM 1500 sont ses rares rivales.

Ford F-150

Prix : à partir de 39 115 $

Le F-150 n’a plus besoin de présentation. Il n’a pas toujours été le meilleur de sa catégorie, mais il est assurément le plus diffusé. Contre toute attente, il a été le premier à proposer une motorisation hybride digne de ce nom. Cette déclinaison tracte une charge plus lourde (12 700 lb) encore que le Tundra Hybrid (12 000 lb), consomme moins et surtout se révèle plus ingénieuse avec une foule d’accessoires pratiques pour ceux dont cette camionnette représente un compagnon de travail. Légèrement plus confortable et agile que le Tundra, le F-150 chapeaute une gamme très complète.

Ram 1500

Prix : à partir de 45 945 $

Le RAM 1500 a été la première camionnette à proposer la technologie hybride à son bord avec le dispositif eTorque. Celui-ci est considéré comme une hybridation légère (mild hybrid) dans la mesure où il consiste notamment en un moteur générateur, une batterie 48 volts (d’une capacité de 0,43 kWh). En revanche, la gestion motrice est beaucoup plus sophistiquée et intervient dans plusieurs phases de conduite pour minimiser la consommation. Et ça fonctionne plutôt bien puisqu’à cylindrée équivalente, le RAM équipé du V6 consomme moins que le Tundra Hybrid, mais ne parvient pas à tracter la même charge. Le V8 se compare mieux et consomme à peine davantage que le Toyota. Au-delà de la consommation, le RAM demeure à l’heure actuelle le plus confortable de la catégorie et sans doute le plus homogène aussi.