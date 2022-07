On les croise chaque jour depuis des décennies sans réellement se soucier de leur existence. Et pourtant. À l’instar des fourgonnettes de Ford, les Chevrolet Express et GMC Savana ont joué un rôle prépondérant dans l’essor de nombre de PME en assurant le transport de leurs biens ou même en devenant de véritables petits ateliers roulants. General Motors veut maintenant leur faire prendre le virage électrique pour assurer une concurrence à Ford qui a récemment lancé son Transit sans moteur thermique.

Charles René La Presse

Le magazine américain Car & Driver rapporte que le vénérable duo de fourgonnettes tirera sa révérence vraisemblablement en 2025 pour laisser place à une option entièrement électrique pour l’année-modèle 2026. Cela marquera la fin d’une vie anormalement longue pour ces véhicules commerciaux, qui ont été proposés depuis 1996 tout en se gardant de trop évoluer pour garder la formule simple et adaptable. C’est probablement d’ailleurs la plus grande faiblesse de son offre, qui peine à être concurrentielle actuellement face aux Transit, Mercedes-Benz Sprinter et Ram ProMaster plus modernes.

PHOTO FOURNIE PAR BRIGHTDROP Les 150 premiers exemplaires de la fourgonnette électrique BrightDrop Zevo 600 ont été acheminés à FedEx.

Toujours selon Car & Driver, cette nouvelle fourgonnette électrique sera essentiellement une variation du Zevo 600, ce véhicule produit par la division BrightDrop pour les entreprises. On a d’ailleurs annoncé à la fin de juin que les 150 premiers exemplaires du camion avaient été acheminés à FedEx. Bien des éléments techniques sont intéressants ici. En raison de son architecture foncièrement électrique, le Zevo 600 met l’accent sur une habitabilité extraordinaire. Certes, il fait plus d’un mètre de plus en longueur qu’un Savana à empattement allongé, mais son espace cargo atteint 17 000 L (!), soit près du double de ce dernier.

Son architecture électrique Ultium permet une autonomie deux fois supérieure à celle du Ford Transit électrique, soit 402 km, tout en bénéficiant du rouage intégral. Ces fourgonnettes seront également assemblées à l’usine d’Ingersoll, en Ontario. Si les entreprises empruntent le virage de manière durable, ce sont des milliers de véhicules plutôt gourmands en carburant qui seront retirés de la route au Canada.