Audi S4, BMW M3, Cadillac CT4-V Blackwing... tous des modèles à faire rêver. Comment la Lexus IS 500 F Sport se démarque-t-elle de ces rivales ?

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Audi S4

Prix : à partir de 64 950 $

La S4 d’Audi se vend sensiblement pour la même somme que l’IS 500 F Sport. En revanche, en optant pour l’allemande, l’acheteur aura sous le pied droit 123 ch et 26 lb-pi de couple en moins. La belle affaire ! Et pourtant, la S4 réalise un temps d’accélération comparable, revendique une vitesse de pointe plus élevée, consomme l’essence avec plus de sobriété et son rouage intégral permet de prendre plaisir à son volant en toute saison.

BMW M3

Prix : à partir de 86 800 $

PHOTO UWE FISCHER, FOURNIE PAR BMW BMW M3

La M3 coûte plus cher, mais en offre également plus. Beaucoup plus. Plus rapide, plus virevoltante, plus sophistiquée, la M3 entraîne ses roues arrière par l’entremise d’une boîte manuelle. Une rareté de nos jours. Pour obtenir le rouage intégral et la boîte automatique, il faut débourser quelque 10 000 $ pour la version « compétition », de loin la plus consensuelle de la gamme. D’un point de vue dynamique, la différence de prix est parfaitement justifiée par rapport à l’IS 500, mais celle-ci peut se révéler, au quotidien, moins contraignante et épuisante à conduire.

Cadillac CT4-V Blackwing

Prix : à partir de 65 098 $

PHOTO DW BURNETT, FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Cadillac CT4-V Blackwing

Au même titre que la Corvette, la CT4-V Blackwing est parfois snobée par certains. Tant pis pour eux. La CT4-V Blackwing est de loin la meilleure affaire actuellement sur le marché. Sa mécanique de six cylindres suralimentée manque peut-être de noblesse par rapport à un V8 atmosphérique, mais elle tient ses promesses à défaut d’être particulièrement sobre. Tout comme l’IS 500 F Sport, la Cadillac entraîne seulement ses roues arrière, mais offre le luxe de choisir entre une boîte manuelle ou automatique. Privilégiez cette dernière. Elle se marie à la courbe de puissance du moteur. Pour le reste, la Cadillac propose un châssis plus raffiné encore que celui de la Lexus et, surtout, une direction aussi télépathique que celle d’une Porsche.