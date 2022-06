(Austin, Texas) Avec le GV60, Genesis enjolive l’architecture électrique des récents Ioniq 5 et Kia EV6.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Noble roturier

Rival des BMW, Jaguar et Tesla, sans pouvoir encore en revendiquer l’aura aristocratique, le GV60 de Genesis met autant en exergue le chic sud-coréen que l’extrême raffinement de ses technologies. Sans doute pour dissimuler au mieux ses origines (techniques) plébéiennes.

Avant même de poser ses roues sur le sol, le GV60 de Genesis se trouve contesté de l’intérieur. En effet, le dernier-né de Genesis est le troisième véhicule du groupe Hyundai à adopter une plateforme technique identique (E-GMP), ce qui permet de réduire énormément les coûts de construction.

Le GV60 dérive des Ioniq 5 et Kia EV6. Ces extrapolations impulsent une sorte de nivellement par le haut : le confort, la fiabilité et la finition de toutes ces voitures sont similaires. Seuls divergent le design extérieur et la qualité des matériaux de l’habitacle. Au volant, les sensations de conduite et le comportement routier sont sensiblement les mêmes d’un modèle à l’autre.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Le GV60 dérive des Ioniq 5 et Kia EV6 avec qui il partage une plateforme technique identique.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Au volant, les sensations de conduite et le comportement routier sont sensiblement les mêmes d’un modèle à l’autre.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Ses lignes sensuelles et ses éléments de carrosserie aux jonctions impeccables dissimulent avec élégance les kilos supplémentaires (les batteries représentent près de 50 % du poids total) que s’est accordés ce véhicule utilitaire.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Le GV60 reprend sensiblement les mêmes dalles numériques que les Ioniq 5 et Kia EV6.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Le design extérieur et la qualité des matériaux de l’habitacle différencient le GV60 des Ioniq 5 et Kia EV6.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Coffre du GV60

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Le GV60 se distingue par sa « sphère de cristal » qui, une fois le contact allumé, culbute pour faire apparaître le sélecteur de rapports.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS La version Performance est la plus pugnace avec son bouton citron vert. 1 /8















Le clonage est également de rigueur pour ce qui est de l’instrumentation, du tableau de bord et de la connectivité. Pas de jaloux. Mais ce choix implique inévitablement des effets de « cannibalisation » au sein de la gamme. N’en déplaise à la langue de bois qu’assène le groupe automobile sud-coréen, cette stratégie se paie aussi par une banalisation rampante. Pour un prix inférieur et à condition de renoncer au logo Genesis, on peut rouler avec l’équivalent d’un GV60 estampillé Ioniq (Hyundai) ou Kia. Pis encore, ces deux derniers véhicules affichent une autonomie plus grande que celle présumée par Genesis (voir notre fiche technique).

Bouton lime

Dès lors, que reste-t-il au GV60 ? Sans doute un charme un peu élitiste, une certaine idée du bon goût automobile. Ses lignes sensuelles et ses éléments de carrosserie aux jonctions impeccables dissimulent avec élégance les kilos supplémentaires (les batteries représentent près de 50 % du poids total) que s’est accordés ce véhicule utilitaire. Mais encore ? Parmi les principaux facteurs de différenciation, on note le mode d’entraînement (Genesis ne propose que le rouage intégral) et l’offre d’une déclinaison Performance (79 000 $). Cette dernière retient les services de deux moteurs électriques identiques (160 kW chacun). La livrée Advanced (71 000 $), quant à elle, dépose sur son essieu avant une unité de puissance de 74 kW, mais conserve celle de 160 kW à l’arrière.

Dans le cadre de cette première prise en main, Genesis limitait les essayeurs à la seule version Performance. La plus pugnace avec son bouton citron vert suspendu au volant et qui, une fois pressé, déclenche pendant 10 s la foudre de ses propulseurs qui produisent l’équivalent de 483 ch et 516 lb-pi de couple.

Une manœuvre que l’on peut répéter ad nauseam tant que la charge batterie ne se trouve pas sous le seuil des 25 %. Activée, cette fonction permet au GV60 de passer sous la barre des 4 s dans le cadre de la traditionnelle épreuve du 0-100 km/h.

Cette puissance, si impressionnante soit-elle, ne s’exploite à vrai dire qu’en ligne droite. Dans les courbes, le poids du GV60 se fait sentir et nuit à son agilité. Au volant, on ne peut fermer les yeux sur le spongieux de sa caisse, le faible ressenti de sa direction et l’adhérence très moyenne de ses pneumatiques de 21 po. En contrepartie, les atouts classiques d’un véhicule électrique (silence de fonctionnement, accélération de velours, cinq modes de régénération au freinage) répondent présents. Tout comme ce sentiment diffus de quiétude qui fera presque oublier que l’autonomie présumée de ce véhicule se trouve en deçà de 400 km.

Sphère, empreintes et photo

Pour se démarquer dans son peloton, le GV60 mise notamment sur des avancées stupéfiantes (certains diront « inquiétantes », car elles présentent pour eux une menace en matière de vie privée). Ainsi, pour permettre son accès et le démarrage, le GV60 fait appel à des systèmes de reconnaissance faciale et d’empreintes digitales. Il est possible en tout temps d’effacer ces données et l’usager peut également opter pour la clé de contact. Ce souci de se démarquer se manifeste au chapitre des accessoires. Aucune option au catalogue, tout est de série, y compris la chaîne audio Bang & Olufsen (Performance). En outre, les tarifs indiqués comprennent non seulement les frais de transport et de préparation, mais aussi les entretiens réguliers, et ce, pour une durée de 5 ans ou 100 000 km.

Comme il en a été fait mention précédemment, le GV60 reprend sensiblement les mêmes dalles numériques que les Ioniq 5 et Kia EV6. Mais il se distingue par sa « sphère de cristal » qui, une fois le contact allumé, culbute pour faire apparaître le sélecteur de rapports (voir notre vidéo au début de l'article).

Il n’est pas acquis que ce charisme subtil allié à une version capable de produire l’équivalent de près de 500 ch saura garantir le succès du GV60. La crédibilité de la marque reste encore à établir.

Les frais de déplacement liés à ce reportage ont été payés par Genesis Canada.

Genesis GV60 Fourchette de prix De 71 000 $ à 79 000 $ Autonomie 378 km (Performance)

399 km (Advanced) Commercialisation Achat en ligne, dans les prochains jours. Non admissible aux remises gouvernementales. On aime Le prix transparent et tout inclus (transport, préparation, entretien)

L’accélération et les reprises foudroyantes (version Performance)

L’originalité et la luminosité de la présentation On aime moins L’autonomie et l’efficacité désolantes

Les batteries pèsent une tonne (sans exagérer) Notre verdict Hyundai et Kia offrent autant que le GV60, sinon davantage, à meilleur prix.

Fiche technique

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Genesis GV60

Moteur(s)

2 moteurs électriques (Advanced) : puissance combinée : 314 ch, couple maximal : 446 lb-pi

2 moteurs électriques (Performance) : puissance combinée : 429 ch1, couple maximal : 487 lb-pi1

1 483 ch et 516 lb-pi de couple pour une durée de 10 s en actionnant la fonction Boost (survolter)

Performances

Poids : 2130 kg (Advanced), 2210 kg (Performance)

Accélération 0-100 km/h : 3,9 s (Performance)

Capacité de remorquage : 907 kg

Boîte de vitesses

De série : automatique

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : rouage intégral

Pneus

255/45R20 (Advanced)

255/40R21 (Performance)

Capacité de la batterie

Batterie lithium-ion, rouage intégral : 77,4 kWh (utile : n.d.)

Consommation/recharge

21,2 kWh/100 km (Performance)

Puissance maximale de recharge : 350 kW

Temps de recharge niveau 2 : 8 heures

Dimensions

Empattement : 2900 mm

Longueur : 4515 mm

Hauteur : 1585 mm

Largeur : 1890 mm (rétroviseurs extérieurs exclus)

Lance et compte

PHOTO SCOTT TAETSCH, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Hyundai et son antenne de luxe Genesis ont conclu une entente avec la LNH.

Hyundai et son antenne de luxe Genesis ont conclu une entente pluriannuelle avec la Ligue nationale de hockey (LNH) et le syndicat de ses joueurs (AJLNH) sur le sol canadien. Pour ces deux organisations, il s’agit d’un premier partenariat avec un constructeur automobile de prestige, et Lawrence Hamilton, directeur général de Genesis Canada, s’en réjouit. « Cette collaboration permettra de tisser de nouveaux liens avec nos clients actuels et futurs », croit M. Hamilton. Pour rappel, les ventes de Genesis au Canada ont progressé de 321 % en 2021.

Travail d’exploration

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS L’étude X Speedium

Révélée lors du Salon automobile de New York le mois dernier, l’étude X Speedium ne préfigure pas un modèle de série. En fait, il s’agit davantage d’une évolution du concept X Coupe apparu un an plus tôt. En revanche, elle donne un avant-goût des formes avec lesquelles jongle l’équipe du styliste belge Luc Donckerwolke pour créer l’identité visuelle des Genesis de demain. La marque de luxe sud-coréenne compte lancer six véhicules électriques d’ici 2030.