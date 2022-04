Le retour de la Mazda6 semble de plus en plus incertain.

En dépit de la faiblesse de ses ventes en partie explicable par les habitudes de consommation qui valorisent les VUS et les multisegments, la Mazda6 était une excellente voiture. Sa production, qui s’est close en juillet dernier, a indéniablement laissé un trou dans la gamme d’un constructeur japonais traditionnellement associé à la voiture bien plus qu’au VUS. Certains s’accrochaient à l’espoir d’un retour sous une forme plus cossue au moyen d’une nouvelle plateforme. Hélas, ce ne sera pas le cas, pour le moment.

Charles René La Presse

Joachim Kunz, directeur de l’ingénierie de la filiale européenne du constructeur, a confirmé lors d’une entrevue au magazine anglais Autocar que le projet ne verra finalement pas le jour à court terme. « Ce serait vraiment bien d’avoir une formule à moteur avant et roues motrices arrière dotée d’un six-cylindres pour la successeure de la Mazda6 ou pour un grand coupé. Nous aimerions l’avoir, mais le plus important actuellement, c’est de vendre des VUS », a-t-il précisé.

La rumeur d’une Mazda6 à propulsion date déjà de quelques années et s’enchâssait naturellement dans la stratégie d’embourgeoisement de la marque. Le nouveau châssis à mécanique longitudinale a d’ailleurs été inauguré il y a quelques semaines par le dévoilement du CX-60, un VUS compact qui ne sera pas proposé en Amérique du Nord. Mazda préfère offrir les modèles CX-70 et CX-80 qui ont respectivement deux et trois rangées de sièges et qui ont été adaptés au marché. Ils n’ont pas encore été présentés.

La Mazda6 reviendra-t-elle un jour ? Difficile à dire dans un contexte où la berline souffre d’une si grande désaffection. Chose certaine, si Mazda se risque à réanimer cette voiture, il sera intéressant de voir son positionnement dans une arène dominée par les allemandes et, surtout, ses prestations.