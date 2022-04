Par sa posture très prudente et sa philosophie de conception qui valorise la fiabilité par-dessus tout, la Toyota Corolla est devenue une icône de l’uniformisation automobile et d’une certaine banalité qui en font néanmoins l’un des meilleurs choix de son segment pour plusieurs. Poussée par un désir de redynamiser son portfolio, la marque japonaise a présenté jeudi une déclinaison fort attendue qui voudra faire taire ses détracteurs : la GR Corolla qui étale 300 ch pour convaincre la clientèle.

Charles René La Presse

Tentant de s’approprier l’éclat du passé d’un modèle qui a jadis été considéré comme une référence dynamique dans les années 1980, cette nouvelle livrée marie cette idée avec celle du monde du rallye automobile. Ainsi, cette GR Corolla expose des ajouts esthétiques pour marquer une cassure avec le modèle de série. Les multiples entrées d’air fonctionnelles et la grande calandre d’un noir lustré l’exposent, tout comme les jupes et le diffuseur arrière sculptés dans un souci aérodynamique. Les trois sorties d’échappement sont particulièrement expressives, tout comme les ailes galbées, mais l’ensemble exhale une certaine retenue salutaire, à l’instar de la Volkswagen Golf R.

Rouage intégral et plateforme plus rigide

Pour appuyer cette présentation sportive, la GR Corolla misera, comme prévu, sur un rouage intégral particulièrement perfectionné. Il permettra au conducteur trois niveaux de distribution du couple avant/arrière (60 : 50, 30 : 70 et 50 : 50). Cela devrait avoir un effet tangible sur la manière dont la voiture va se comporter en conduite sportive.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Cette GR Corolla expose des ajouts esthétiques pour marquer une cassure avec le modèle de série.

Pour négocier avec cette approche plus dynamique, le châssis a été rigidifié par l’ajout de points de soudure et l’utilisation plus généralisée d’adhésifs. L’amortissement demeure à jambes de force McPherson à l’avant et utilise la double triangulation à l’arrière pour plus de précision. L’ensemble a évidemment été complètement révisé et travaille de concert avec des pneus Michelin Pilot Sport 4 de série pour scotcher cette GR Corolla au bitume. Heureusement que des baquets avant enveloppants sont proposés !

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA L’habitacle de la Toyota GR Corolla 2023 édition Circuit

Trois cylindres plutôt que quatre

Contrairement à la concurrence qui emploie des quatre-cylindres turbocompressés, la GR Corolla puisera sa force de frappe d’un trois-cylindres aussi turbocompressé qui a été inauguré en Europe par la GR Yaris, un modèle couvert d’éloges. Dans le cas de la Corolla, la puissance de ce petit moulin de 1,6 L est portée à 300 ch et son couple se chiffre à 273 lb-pi. C’est plutôt impressionnant pour un bloc si petit. Seule une boîte manuelle à six rapports outillée de la synchronisation du régime en rétrogradation figure au menu. C’est de toute évidence un auditoire passionné de conduite qui est ciblé ici.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota arrive à extirper 300 ch d’un moteur d’à peine trois cylindres.

Traduisant l’attention au détail souvent associée à Toyota, l’assemblage de la GR Corolla sera fait au Japon dans l’usine de Motomachi par des techniciens spécialisés. Les premiers exemplaires arriveront au Canada d’ici la fin de l’année. Les prix n’ont pas encore été publiés, mais la facture de départ pour la livrée Core devrait logiquement être en concurrence avec la Golf R qui se détaille à 45 995 $. L’édition Circuit devrait assurément commander plusieurs milliers de dollars de plus.