Bugatti prépare la présentation mondiale de sa dernière création issue d’une lignée lancée par la prodigieuse Veyron en 2005. Descendant direct de la Chiron, ce nouveau modèle, qui sera dévoilé le 20 juin, marque un changement mécanique important, tout en soignant le caractère exceptionnel de son moteur thermique.

Comme c’est la coutume avant le lancement d’une création aussi prestigieuse, les détails communiqués par Bugatti sont pour le moment parcellaires. On sait toutefois que cette supervoiture embarquera un tout nouveau moteur, un V16 atmosphérique et hybride qui achèvera le règne du phénoménal W16 quadraturbo qui a propulsé les Veyron et Chiron pendant près de 20 ans.

La revue allemande Auto Motor und Sport affirme que cette mécanique a été développée par le motoriste Cosworth et aura un volume de 8,3 L en plus du compte-tours qui atteint 9000 tr/min. Tout ça en étant également hybride enfichable.

Nous aurons heureusement les réponses à nos – nombreuses – questions bientôt.