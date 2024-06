Plus de six mois après avoir dévoilé une première photo du modèle, Cadillac a récemment fait l’étalage quasi complet de son Optiq, un multisegment électrique d’entrée de gamme. Avec son rouage intégral de série et une autonomie projetée tout de même concurrentielle, sa popularité pourrait bien décoller.

Au-delà de son design qui fait résolument Cadillac avec ses diodes en cascades et ses feux arrière épousant les piliers, cet Optiq partage l’essentiel de ses dimensions avec le Chevrolet Equinox EV. À 4,8 m de long, dont près de 3 m occupés par l’empattement, son gabarit se situe entre un CR-V et un Pilot de Honda.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le Cadillac Optiq 2025

Une seule configuration mécanique sera proposée par le constructeur, à savoir un rouage intégral de série composé par deux moteurs électriques produisant 300 ch au total et 354 lb-pi de couple. C’est, en somme, légèrement plus (12 ch et 21 lb-pi) que l’Equinox EV à transmission intégrale, sans doute pour justifier son rang hiérarchique et possiblement compenser la différence de poids.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS L’habitacle du Cadillac Optiq 2025

Qu’à cela ne tienne, l’Optiq bénéficiera tout de même d’une autonomie de 482 km puisée dans une batterie Ultium de 85 kWh. La puissance de recharge culmine à 150 kW, lorsqu’elle est évidemment branchée à des bornes de recharge rapides compatibles. Plus de détails seront connus, dont son prix, avant le coup d’envoi de sa production prévu à l’automne.