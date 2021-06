Le Ford Mustang Mach-e, le Hyundai Ioniq 5 et le Tesla Model Y font déjà tourner les têtes. Le Volkswagen ID.4 devra faire sa place dans ce créneau.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Ford Mustang Mach-e

Prix : à partir de 50 495 $

Plus stylisé et presque aussi fonctionnel, le Mach-e de Ford s’avère plus stimulant à conduire que l’ID.4 de Volkswagen. L’américain propose par ailleurs un éventail plus varié de batteries et une ergonomie moins déroutante. En contrepartie, le Mach-e n’est pas admissible à la subvention du gouvernement fédéral (seule celle de Québec s’applique) en raison de son prix plus élevé, et sa garantie (de base et anticorrosion) est plus généreuse. Enfin, contrairement à l’ID.4, le Mustang Mach-e refuse de tracter la moindre charge.

Hyundai Ioniq 5

Prix : à partir de 44 995 (estimation)

PHOTO DAVID DEWHURST, FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Ioniq 5

Attendu à l’automne, l’Ioniq 5 prétend qu’il pourra parcourir 480 km sur une charge. Tout comme le Mustang Mach-e, l’Ioniq 5 propose deux types de batteries. Le prix estimé plus haut sera sans doute celui de la version la moins puissante. Pour obtenir une batterie de capacité équivalente à celle de l’ID.4, cela risque de coûter plus cher. Par ailleurs, le sud-coréen promet un temps de recharge plus rapide, certaines fonctionnalités additionnelles (banquette arrière coulissante, par exemple) et une garantie de base de 5 ans/100 000 km, comparativement à 4 ans/80 000 km pour l’allemand.

Tesla Model Y

Prix : à partir de 56 295 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model Y

Bien que financièrement moins accessible, le Model Y de Tesla se compare avantageusement à l’ID.4 de Volkswagen. Le modèle américain offre des fonctionnalités inédites (troisième rangée de sièges, par exemple), des rangements astucieux, une capacité de remorquage supérieure à celle du Volkswagen, une plus grande vivacité et un réseau de recharge exclusif, efficace et rapide. En contrepartie, la qualité de fabrication est inégale, certaines commandes fragiles et le prix enfle très rapidement.