Fidèle à sa stratégie prônant des améliorations de sa Corvette par gradation à chaque année-modèle, Chevrolet a présenté l’étendue de divers ajustements apportés à l’année-modèle 2022 tout en présentant en parallèle une édition spéciale de cette génération.

Charles René La Presse

Les amateurs de course automobile pourront mettre la main sur l’édition IMSA GTLM Championship, qui rend hommage au bolide C8.R qui a triomphé au championnat IMSA SportsCar en 2020. À peine 1000 exemplaires seront produits avec divers ajouts esthétiques et seulement deux couleurs : le gris et le jaune qui ont drapé les voitures de course championnes.

Les ingénieurs ont également apporté certaines modifications au V8 de 6,2 L LT2 de la Corvette Stingray sur le plan de la cartographie ainsi que du système de désactivation de la cylindrée. La puissance reste la même, soit 490 ch ou 495 ch, selon que l’on coche ou non le groupe de performance Z51. Chevrolet offrira par ailleurs la possibilité d’équipe la Corvette de l’amortissement ajustable à la carte.

Notons que l’on attend toujours l’arrivée de l’exubérante Z06 prévue cette année. Selon des informations et des vidéos relayées par des médias spécialisés, elle aura un V8 de 5,5 L outillé d’un vilebrequin à plat, disposition utilisée dans maintes voitures exotiques permettant de grimper dans des régimes très hauts.