Santa Cruz : premières photos avant le lancement de la camionnette

Plus de six ans après le dévoilement de l’étude de style qui exposait son intérêt pour le segment des camionnettes intermédiaires, Hyundai va finalement dévoiler sa création le 15 avril prochain. Un peu comme le Honda Ridgeline avant lui, le Santa Cruz (officiellement nommé Santa Cruz Sport Adventure Vehicle) remettra en question les us et coutumes de la catégorie.