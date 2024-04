En raison d’un désintérêt de plus en plus marqué des constructeurs pour ce type d’évènement, l’édition 2024 du Salon de l’auto de New York ne passera pas à l’histoire. Malgré l’absence de nouveautés majeures, certains lancements méritent tout de même qu’on s’y attarde. En voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Nissan Kicks

Le multisegment d’entrée de gamme de Nissan s’offre une cure de jouvence en adoptant une toute nouvelle posture stylistique plus orientée vers le VUS. Il grossit aussi légèrement, augmentant son empattement d’environ 6 cm pour favoriser l’espace intérieur. L’habitacle est grandement rajeuni par le design et l’usage d’un écran central plus grand (12,3 po) de série. Pour la première fois de sa carrière, ce Kicks pourra aussi être pourvu du rouage intégral optionnel qui intègre une suspension arrière multibras. Toutes les livrées sont mues par un quatre-cylindres de 2 L qui fait augmenter la puissance à 141 ch. En vente dès l’été.

Genesis Neolun Concept

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Genesis Neolun Concept

Genesis s’est présenté à New York avec l’étude de style Neolun. L’exercice expose le canevas d’un tout nouveau VUS pleine grandeur électrique. Au-delà de son dessin qui reprend le langage stylistique de la marque de luxe de Hyundai avec ses traits superposés de diodes, le Neolun se démarque par l’absence de piliers centraux, ce qui favorise la visibilité et l’accès à l’habitacle. Genesis précise que cette approche est assez mûre pour une application sur un véhicule de production. Rien n’a été publié sur l’aspect technique de l’imposant objet.

Hyundai Santa Cruz

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Santa Cruz 2025

Au-delà de sa calandre redessinée et de sa planche de bord qui adopte un écran horizontal « flottant » intégrant l’instrumentation et la navigation multimédia, il y a peu à dire sur ce rafraîchissement du Santa Cruz. La camionnette intermédiaire poursuit son chemin avec le rouage intégral de série et son quatre-cylindres de 2,5 L turbocompressé (281 ch) capable de tracter 2268 kg (5000 lb). Une nouvelle version plus axée sur le hors-route fait néanmoins son entrée. Nommée XTR, elle reçoit des pneus « tout-terrain » ainsi que des jantes spécifiques et un parechoc avant redessiné pour un meilleur angle d’approche. La camionnette sera commercialisée à partir de l’automne.

Hyundai Tucson

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Tucson 2025

Cousin de plateforme du Santa Cruz, le VUS compact Tucson reçoit des modifications semblables à celles de la camionnette. La planche de bord est redessinée, tout comme la partie avant qui intègre de nouveaux phares de jour. L’arrière reçoit aussi un léger coup de plumeau et une livrée XTR arrive avec une image plus focalisée sur le plein air, sans avoir d’éléments mécaniques révisés pour l’appuyer. Trois moteurs font toujours partie de la fiche technique : un quatre-cylindres de 2,5 L (187 ch), un quatre-cylindres turbo hybride de 1,6 L (231 ch) et une version hybride rechargeable (268 ch). En vente à la fin de l’été.

Kia K4

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia K4 2025

Kia persiste et signe dans le segment des voitures compactes en dévoilant la remplaçante de la Forte, la K4. Misant sur sa carrure imposante – pour une compacte – de 4,7 m, soit près de 4 cm de plus qu’une Honda Civic berline, elle tentera d’attirer une clientèle qui aurait opté pour la berline intermédiaire K5 qui ne fait plus partie du portfolio canadien. Les deux mêmes moteurs employés par la Forte seront réutilisés sous son capot, à savoir un quatre-cylindres atmosphérique de 2 L (147 ch) couplé à une boîte CVT et un quatre-cylindres plus petit de 1,6 L et turbocompressé de 190 ch guidé par une transmission automatique à huit rapports.

Infiniti QX80

PHOTO FOURNIE PAR INFINITI Infiniti QX80 2025

Évoluant dans l’ombre des ténors de son très lucratif segment, le QX80 fait enfin l’objet d’une refonte complète. Exit donc le V8 pour laisser place à un nouveau V6 biturbo de 3,5 L produisant 450 ch et qui envoie ses 515 lb-pi de couple aux quatre roues. Son imposante charpente a aussi été entièrement remodelée stylistiquement tant à l’extérieur qu’à l’intérieur pour projeter une image nettement moins clivante. Une suspension pneumatique s’ajoute à une insonorisation nettement améliorée, selon Infiniti, pour favoriser le confort. Les premiers exemplaires arriveront à l’été.