Les 200 chevaux – et plus… – sont devenus la norme chez les plus puissantes sportives, les rendant à la fois extraordinairement exaltantes et épuisantes à exploiter pleinement en piste. Avec trois à quatre fois moins de puissance, la nouvelle Kawasaki Ninja ZX-4R prouve qu’aller dans le sens inverse amène un plaisir d’un tout autre genre.

Un passé mythique

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Kawasaki ZX-4R/RR 2023

Entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, en raison d’une réglementation sévère limitant l’accès aux grosses cylindrées au Japon, des constructeurs nippons se sont lancés dans la production de sportives de 250 cc et de 400 cc produisant une surprenante puissance grâce à des quatre-cylindres en ligne tournant à des régimes stratosphériques. Les plus jeunes n’en ont peut-être jamais entendu parler, mais rares sont les motocyclistes un peu plus vieux, surtout les amateurs de sportives, n’ayant pas rêvé d’un jour posséder l’une de ces mythiques machines réservées presque exclusivement au marché japonais.

Mieux vaut tard…

PHOTO KEVIN WING, FOURNIE PAR KAWASAKI Kawasaki ZX-4R/RR 2023

Pas étonnant, donc, que la toute nouvelle Kawasaki Ninja ZX-4R 2023 et surtout sa version mieux équipée, la RR, suscitent tant l’intérêt de motards expérimentés qui, normalement, n’auraient jamais accordé d’importance à un modèle d’initiation de 400 cc. En effet, alors qu’une Ninja400, par exemple, n’est qu’une (excellente) petite moto destinée aux novices, la 4R/RR se veut ni plus ni moins que la version deux tiers d’une sportive pure de 600 cc. Il est question d’une monture capable de rouler très rapidement en piste et qui se démarque par son quatre-cylindres en ligne révolutionnant très haut, bref, d’une réplique des mythiques 400 du marché japonais.

La bonne nouvelle, et la moins bonne

PHOTO KEVIN WING, FOURNIE PAR KAWASAKI Kawasaki ZX-4R/RR 2023

La bonne d’abord : originalement réservée à l’Europe, la ZX-4R/RR est finalement aussi offerte au Canada. La moins bonne nouvelle, c’est que les seuls modèles vendus en Amérique du Nord en 2023 sont essentiellement des motos européennes ne respectant pas une norme de bruit californienne. La solution de Kawasaki a été de limiter électroniquement la nouveauté jusqu’à respecter ladite norme en faisant plafonner la puissance à 11 500 tr/min. Le résultat est une puissance grimpant jusqu’à environ 55 chevaux, puis demeurant stable jusqu’au régime maximal de 16 000 tr/min – au lieu des quelque 75 chevaux produits par la Ninja 4R/RR sur le Vieux Continent.

L’engin

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI La Kawasaki ZX-4R/RR 2023 a un châssis en acier plutôt qu’en aluminium.

Même les grands amateurs de sportives peinent à visuellement distinguer la ZX-4R/RR de ses sœurs de 600 cc et 1000 cc. Installé à ses commandes, on dirait une 600 un peu plus svelte et légère. D’un point de vue mécanique, on note quelques composants légèrement en recul, comme un châssis en acier plutôt qu’en aluminium, des suspensions moins massives et offrant moins d’ajustements ainsi qu’un pneu arrière moins large, mais pour le reste, il est bel et bien question d’une authentique sportive moderne, et ce, surtout dans le cas de la version RR offrant une peinture plus dynamique, de meilleures suspensions et un système de passage de vitesses assisté.

Sur la route

PHOTO KEVIN WING, FOURNIE PAR KAWASAKI Kawasaki ZX-4R/RR 2023

Dans un environnement routier, la ZX-4RR prend la forme d’une excellente petite sportive d’initiation. Chaque nuance du comportement typique de ce genre de motos y est, de la position basculée réduisant le confort jusqu’à la sensation prononcée de précision en virage en passant par l’absolument délicieux hurlement du minuscule quatre-cylindres à pleins gaz. Une exception, toutefois, se veut la puissance, puisqu’à ce chapitre, on a décidément affaire à des performances de calibre novice, surtout sur notre marché où tous les chevaux ne sont pas présents. Les accélérations restent néanmoins plus que suffisantes pour laisser la circulation automobile derrière et circuler sans le moindre problème à rythme rapide sur l’autoroute.

Sur la piste

PHOTO KEVIN WING, FOURNIE PAR KAWASAKI Kawasaki ZX-4R/RR 2023

Posséder une ZX-4R – et tout particulièrement la version RR – sans l’amener en piste est du pur gaspillage, voire un sacrilège. La modeste quantité de chevaux offerte élimine tout stress lié aux fortes accélérations des grosses cylindrées et force plutôt le pilote à raffiner ses trajectoires, à judicieusement choisir non seulement le rapport utilisé, mais aussi le moment des changements de vitesse, à repousser les freinages au maximum, etc. En piste, avec ses multiples ajustements de suspensions et ses passages de vitesse assistés, la ZX-4RR est un délice absolu qui accueille aussi gentiment les novices qu’il ravit les férus de circuits en les obligeant à parfaire leur pilotage.

Conclusion

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Kawasaki ZX-4R/RR 2023

Malgré une petite cylindrée la dirigeant vers une clientèle novice qui appréciera sa faible masse et sa selle relativement basse, la ZX-4R/RR est une sportive sérieuse et compétente possédant les qualités requises pour faire sourire des motocyclistes très expérimentés. Ces derniers, qui devraient décidément choisir la RR, pleurent les précieux chevaux manquants de la version nord-américaine, mais comme plusieurs accessoiristes offrent la technologie permettant de les récupérer, l’espoir existe. Ni très chère pour ce qu’elle offre ni une aubaine par rapport aux 400 « normales », elle s’adresse finalement à des connaisseurs bien différents : les novices demandant le meilleur et les chevronnés pour qui elle joue le rôle d’ultime jouet.

Les frais de transport et d’hébergement ont été payés par Kawasaki.