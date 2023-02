La nouvelle camionnette électrique imaginée par GM et Nissan serait plus petite qu’un Chevrolet Colorado (photo).

General Motors et Nissan songent à la commercialisation

La grande popularité du Ford Maverick nous aura enseigné quelque chose de fondamental : ce n’est pas tout le monde qui souhaite avoir une camionnette pleine grandeur capable de tracter un paquebot. General Motors (GM) et Nissan sont bien au fait de la chose et souhaiteraient maintenant s’aventurer dans le segment des camionnettes compactes avec des modèles électriques.

Le journal spécialisé Automotive News a appris que GM planchait sur la possibilité d’offrir une camionnette à deux portières électrique dotée d’une petite caisse arrière de 1,20 m ou 1,37 m. Cela lui assurerait sans doute une plus grande aisance en zone urbaine. GM ciblerait un prix de départ se situant autour de 30 000 $ US (près de 40 000 $ CAN). Aucun détail technique n’a fuité concernant ce projet.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR NISSAN L’étude de style Nissan Surf-Out

Du côté de Nissan, on étudierait la possibilité d’offrir une version électrique de la camionnette intermédiaire Frontier. Cela en ferait le troisième modèle électrique du constructeur avec la Leaf et le multisegment Ariya qui vient d’être lancé. L’étude de style Surf-Out dévoilée en 2021 pourrait probablement servir d’inspiration dans son cas.

Deux projets fort intéressants à suivre.