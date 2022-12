Les motos de style rétro n’ont plus autant le vent dans les voiles qu’à l’époque forte des hipsters, mais plusieurs montures du type demeurent quand même offertes. L’une des plus récentes, la Z650RS, a été introduite par Kawasaki en 2022. Un simple coup d’œil suffit pour constater que, tendance au ralenti ou pas, quand c’est bien exécuté, c’est très beau, le rétro.

Du bonbon

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Kawasaki est parvenu à franchement améliorer la ligne et les proportions de la machine originale.

Impossible d’aborder un produit comme la Z650RS sans d’abord commenter son style. Mais quelle jolie bécane ! Et réussir le rétro n’a rien de simple. À preuve, les nombreuses tentatives du monde de l’automobile tenant davantage de la caricature que de l’hommage au modèle original. Dans ce cas, non seulement le respect envers la Z650 de la fin des années 1970 s’avère indéniable, mais on se voit aussi forcé d’admettre que Kawasaki est même parvenu à franchement améliorer la ligne et les proportions de la machine originale. Avec son réservoir arrondi, son instrumentation classique, sa silhouette aérée et l’élégance d’un tas d’autres composants, la Z650RS mérite d’être qualifiée de sublime.

Sous la robe d’époque, du moderne

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Sous sa jolie ligne d’époque, la Z650RS recycle l’essentiel de la mécanique de la Z650 ordinaire.

Lorsqu’on reprend son souffle, on constate que sous sa jolie ligne d’époque, la Z650RS recycle l’essentiel de la mécanique de la Z650 ordinaire, un modèle situé au milieu de la gamme Kawasaki et dont les qualités principales sont un comportement accessible et une bonne valeur. Ces dernières restent intactes sur la RS qui s’avère autant appropriée pour une clientèle relativement peu expérimentée que pour des motocyclistes plus chevronnés, mais capables de se satisfaire des modestes 67 ch du bicylindre parallèle de 649 cc. Ce dernier se défend toutefois bien en produisant un bon niveau de couple dès les premiers régimes et une accélération quand même tout à fait décente.

Malgré une facture attrayante, de la haute qualité

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI On note qu’un grand effort a été fait pour dissimuler câbles et boyaux.

Les motos ont vu leur prix grimper récemment et une dizaine de milliers de dollars représente une somme de moins en moins suffisante pour acquérir une monture raisonnablement désirable. Pourtant, pour cette somme, la Z650RS s’avère très difficile à prendre en faute. Au-delà du talent déployé au chapitre du style, on note qu’un grand effort a été fait pour dissimuler câbles et boyaux, une caractéristique très appréciée sur une monture complètement dénudée. La finition poussée du moteur et du système d’échappement, le joli style des roues et le bon goût démontré dans le choix de couleurs sont d’autres facteurs donnant des airs haut de gamme à ce modèle de milieu de gamme.

Du moderne au chapitre du comportement aussi

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Les attributs de la Z650RS la rendent particulièrement invitante dans un environnement urbain.

Les motocyclistes habitués au dernier cri en matière de performances oublient parfois l’attrait d’une monture simple et légère dont les prestations relativement modestes se traduisent, au quotidien, par un pilotage exempt de tout stress. Avec ses chevaux en quantité limitée, la minceur permise par son moteur étroit, sa position de conduite dégagée laissant le dos droit et ne mettant aucun poids sur les mains, sa faible masse et son châssis privilégiant la maniabilité, la Z650RS se montre extraordinairement amicale au jour le jour. Ses attributs la rendent particulièrement invitante dans un environnement urbain où de plus hautes performances s’avèrent complètement inutiles et où une ergonomie moins équilibrée devient vite déplaisante.

Sportive, jusqu’à un certain point

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI La Z650RS reste bien plus routière que pistarde.

La Z650RS étant aussi une cousine mécanique de la sportive Ninja 650, le comportement routier offre de belles qualités. Les routes en lacet sont avalées avec facilité et plaisir grâce à un châssis solide et à une direction précise et légère. Toutefois, la Z650RS reste bien plus routière que pistarde et en poussant un peu trop le rythme, la souplesse des suspensions se fait ressentir et l’ensemble perd peu à peu sa nature posée. En revanche, cette souplesse de la part des suspensions (dont les possibilités d’ajustement sont peu nombreuses) amène un niveau de confort très acceptable sur des routes imparfaites, et le compromis apparaît donc approprié.

Et les bémols ?

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Le rembourrage de la selle se montre correct tant que la distance parcourue n’est pas très grande.

Les bémols sont peu nombreux, mais quand même présents. Par exemple, le rembourrage de la selle se montre correct tant que la distance parcourue n’est pas très grande. Les composants de freins plutôt simplistes, quant à eux, permettent des ralentissements sûrs et efficaces, mais sans plus. Pour les motocyclistes plus exigeants que le style et le prix pourraient séduire, le moteur aux prestations un peu trop justes et au caractère un peu trop banal risque de limiter le plaisir de pilotage. Enfin, sans qu’il le fasse de façon exagérée, on note que le bicylindre fait parvenir des vibrations jusqu’aux mains du pilote à haut régime.

Conclusion

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI La Z650RS parvient à jumeler la renommée de l’ingénierie nippone à un niveau de charisme visuel délicieusement élevé.

Les motocyclistes se plaignant des lignes tantôt torturées, tantôt peu inspirantes proposées régulièrement par les constructeurs japonais sont nombreux. Dommage, puisque la qualité des produits, elle, s’avère presque toujours exceptionnelle, tant en matière de raffinement que de fiabilité. Grâce à son traitement rétro et au grand soin apporté à sa finition, la Z650RS parvient à jumeler la renommée de l’ingénierie nippone à un niveau de charisme visuel délicieusement élevé. Elle ne s’adresse pas aux pilotes très gourmands en chevaux pour qui la version 900 de la RS est nettement plus appropriée. Mais pour tous les autres, succomber à la tentation ne peut être qu’encouragé.