Yamaha XMAX 2022

De A à B pour des pinottes

Pas besoin d’être un fin connaisseur du monde de l’automobile pour savoir que le prix des bagnoles a explosé. Et que l’extinction des modèles un peu simplistes mais accessibles est aujourd’hui pratiquement complète. Dommage, car parfois, on ne souhaite qu’aller du point A au point B. Et si la solution à ce désolant problème n’était pas une bagnole, mais plutôt un maxiscooter ? Avec son alléchante facture de 6999 $ et ses maigres 3 L par tranche de 100 km, le Yamaha XMAX amène une intrigante réflexion à ce sujet.