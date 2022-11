Pas besoin d’être un fin connaisseur du monde de l’automobile pour savoir que le prix des bagnoles a explosé. Et que l’extinction des modèles un peu simplistes mais accessibles est aujourd’hui pratiquement complète. Dommage, car parfois, on ne souhaite qu’aller du point A au point B. Et si la solution à ce désolant problème n’était pas une bagnole, mais plutôt un maxiscooter ? Avec son alléchante facture de 6999 $ et ses maigres 3 L par tranche de 100 km, le Yamaha XMAX amène une intrigante réflexion à ce sujet.

BERTRAND GAHEL Collaboration spéciale

Loin de la mythique Vespa

PHOTO FOURNIE PAR YAMAHA Le Yamaha XMAX (modèle européen) est capable d’accueillir confortablement deux adultes et de circuler sur l’autoroute sans problème.

Puisque des yeux d’automobilistes plus ou moins habitués au jargon moto parcourront probablement ces lignes, rappelons qu’un maxiscooter est une classe de scooter se distinguant par des proportions et une cylindrée nettement plus grandes que celles de la « petite Vespa » qui habite l’imagination collective. Dans le cas du Yamaha XMAX 2022, il est question d’une monture capable d’accueillir confortablement deux adultes, de circuler sur l’autoroute sans problème grâce à un étonnant monocylindre de 292 cc et d’emporter une impressionnante quantité d’emplettes ou autres bagages dans un grand coffre logé sous le siège. Une boîte à gants et un petit compartiment pour le téléphone avec chargeur 12 V augmentent le côté pratique du XMAX.

Le 300 qui se prend pour un 400

PHOTO FOURNIE PAR YAMAHA Une fois en selle sur le Yamaha XMAX (modèle européen), on se sent sur une monture d’une classe supérieure.

Les constructeurs qui proposent des maxiscooters sur le marché nord-américain (il s’agit de véhicules principalement conçus pour le marché européen) nous ont habitués à deux formats : des 400 qui suffisent pour circuler très convenablement et des 650 (plus ou moins) encore plus grands offrant une puissance nettement plus amusante. Avec ses 292 cc, le XMAX devrait, normalement et logiquement, faire partie d’une classe inférieure tant en matière de dimensions que de performances. Sauf qu’une fois en selle, on a l’agréable surprise de découvrir une ergonomie, des performances, un niveau d’équipements et même une finition ressemblant à s’y méprendre à ce qu’offre traditionnellement un bon 400.

Pas cher à l’achat, pas cher après

PHOTO FOURNIE PAR YAMAHA Le Yamaha XMAX est vraiment une aubaine

Le coût de la vie augmente tellement que l’idée même de quoi que ce soit de « pas cher » semble avoir disparu. Or, le XMAX défie cette nouvelle réalité. À preuve, il y a d’abord son prix plus que raisonnable de 6999 $ – plus taxes, bien sûr. Mais, en fouillant un peu plus, on constate que les surplus sournois de plus en plus communs ces temps-ci sont introuvables. Frais de transport et de préparation ? 375 $. Frais additionnels liés à la hausse du carburant ou autres ? 250 $. Quatre ans de garantie supplémentaire ? 557 $. Entretien ? Minimal. Consommation ? À peine plus de 3 L par tranche de 100 km, et ce, même après le tourment infligé par notre essayeur.

Un vrai scooter

PHOTO FOURNIE PAR YAMAHA Pas d’embrayage, pas de vitesses à changer au volant du Yamaha XMAX (modèle européen)

L’une des caractéristiques obligatoires d’un scooter est la facilité d’utilisation et, à ce chapitre, le XMAX tient sa promesse. On s’y installe facilement en passant une jambe à l’avant de l’immense et confortable siège, le démarrage (sans clé) est instantané et, grâce à la transmission automatique, un tour d’accélérateur suffit pour s’élancer. Pas d’embrayage, pas de vitesses à changer. Le poids raisonnable favorise la maniabilité, tandis que l’ABS de série ajoute une bonne dose d’assurance en freinage. L’instrumentation est aussi complète qu’élégante et on a même droit à l’ouverture électrique du coffre (éclairé) et de la boîte à gants. Finalement, comme c’est typique chez Yamaha, la finition est absolument impeccable.

Ah ! ce coffre !

PHOTO FOURNIE PAR YAMAHA Le volume sous le siège du Yamaha XMAX (modèle européen) permet d’apporter deux ou trois bons sacs d’épicerie.

Dans l’univers de la moto où rares sont les modèles offrant l’espace pour transporter un simple portefeuille, le volume de rangement du XMAX équivaut à une caverne, puisqu’il suffit à loger deux casques avec de l’espace restant. Au quotidien, ce volume permet d’apporter deux ou trois bons sacs d’épicerie, de traîner de l’équipement additionnel pour la pluie ou le froid, de laisser vestes et casques sous verrou lorsqu’on se stationne, etc. Et pour qui désirerait encore augmenter le volume de rangement ou améliorer la protection contre les éléments, Yamaha offre un coffre arrière et un pare-brise surdimensionné dans son catalogue d’accessoires.

Et les lacunes ?

PHOTO FOURNIE PAR YAMAHA Le petit moteur du Yamaha XMAX (modèle européen) se montre soyeux et tout à fait compétitif dans les courses urbaines vis-à-vis de la faune automobile, mais sur l’autoroute, il s’essouffle.

Donc, tout beau et tout rose, ce XMAX ? Non. Sa plus grande lacune se veut probablement la rudesse des suspensions sur mauvais revêtement. Les roues ayant un diamètre relativement petit – ce qui est normal sur un scooter –, on apprend vite qu’il est vraiment préférable d’éviter les cratères et autres abominations qui ponctuent nos routes. Par ailleurs, si le petit moteur se montre soyeux et tout à fait compétitif dans les courses urbaines vis-à-vis de la faune automobile, sur l’autoroute, il s’essouffle une fois les 120 km/h passés. Il reste capable de plus de 130 km/h, mais n’a plus grand-chose en réserve après.

Conclusion

PHOTO FOURNIE PAR YAMAHA Le Yamaha XMAX (modèle européen) a de quoi surprendre...

Le XMAX est un secret caché qui mérite d’être dévoilé. Plusieurs le mettraient instinctivement de côté en raison de sa cylindrée relativement faible habituellement gage de performances faibles et d’une ergonomie exiguë. Mais le modèle brise ces stéréotypes de manière remarquable et en rajoute avec un prix qui semble presque trop bas. Les acheteurs potentiels doivent être conscients qu’il s’agit d’un véhicule nécessitant un permis de conduire de moto au Québec, ce qui pourrait constituer une importante barrière pour qui n’en possède pas déjà un. Mais outre cette limite, le XMAX a littéralement la capacité de remplacer la bonne vieille petite voiture servant aux divers déplacements quotidiens. Bon, sauf l’hiver...