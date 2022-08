La plupart du temps associée au monde de la moto, la réputée maison Harley-Davidson possède néanmoins aussi une division de vélos électriques avec son modèle Serial 1. Même que Harley se peaufine de plus en plus sur cette avenue.

Bertrand Godin Collaboration spéciale

Sous cette marque, l’entreprise a lancé dernièrement son vélo électrique de deuxième génération, tout aussi sobre d’apparence que le premier, mais encore plus sophistiqué. Un vélo baptisé Serial 1/CTY, qui a pour caractéristique d’être doté d’une connectivité avec Google Cloud grâce à une toute nouvelle application. Voilà qui est susceptible d’en intéresser plus d’un.

Avec cette fonction, Harley peut dorénavant capter les données de conduite essentielles et, du coup, améliorer de manière significative la sécurité des cyclistes qui auront adopté ce Serial 1 de deuxième génération.

Sécurité et plaisir

Cette nouveauté est d’abord et avant tout liée à la sécurité, ce qui n’est pas sans me plaire. Avec sa nouvelle connectivité, le cycliste pourra désormais suivre son vélo, le surveiller, et même le verrouiller à distance, et ce, peu importe le lieu où il se trouve.

L’autre grand avantage de cette nouvelle fonctionnalité repose sur le fait qu’il sera assez difficile pour l’usager, désormais, d’être pris au dépourvu sur les voies qu’il empruntera. Qu’il se retrouve sur les pistes cyclables, les voies publiques ou les sentiers de vélo, l’usager pourra profiter de données précises pour se guider et pour planifier son itinéraire.

Et tant qu’à se peaufiner, on va encore plus loin, car le cycliste pourra aussi retrouver, avec cette fonction, un résumé de chacune de ses sorties.

Ces résumés seront particulièrement utiles à ceux qui aiment comparer leurs performances d’une fois à l’autre, histoire de voir s’ils s’améliorent avec le temps.

Enfin, sur le plan pratico-pratique, la fonction permet au cycliste de savoir à tout moment à quelle vitesse il va, quel est l’état de sa batterie, ou son autonomie.

Enfin, pour les intéressés, sachez que le Serial 1/CTY est équipé d’un câble de charge USB-C sous le guidon, qui permet au cycliste de recharger son téléphone tout en roulant. Le vélo est aussi équipé d’un matériel de connectivité performant, qui regroupe trois technologies plutôt qu’une, soit le Bluetooth, les données cellulaires et le bon vieux GPS. De quoi faire honneur à la réputation de Harley-Davidson.

Drôle de retour en arrière pour Harley

Au fait, concernant Harley-Davidson, je me dois d’y aller d’une nuance. Si on veut être précis, le Serial 1 est une marque de vélo électrique indépendante, mais qui appartient en partie à Harley-Davidson, et qui est surtout propulsée par la réputée entreprise. La signature est toutefois indéniable, puisque ce modèle a été complètement dessiné et développé par Harley.

Or, entre vous et moi, voilà qui n’est pas sans aider à faire connaître ce modèle. Pas surprenant, également, que Google Cloud ait choisi cette marque comme partenaire pour s’immiscer dans le monde des vélos électriques.

Quoi qu’il en soit, il faut admettre qu’il s’agit d’un charmant retour aux sources pour Harley-Davidson, qui, rappelons-nous, a construit son empire à partir de la fabrication d’un vélo au tout début du XXe siècle (1903), quelque part dans le fond du Wisconsin.

Pour Harley, il s’agit d’une belle façon de miser sur la diversification de ses produits, fidèle à une ligne de conduite adoptée il y a sept ans. Une belle manière aussi de s’adapter aux nouveaux courants et, disons-le, de s’adresser à un plus grand nombre de consommateurs.

Cet aspect n’est pas anodin si on considère que selon les études de la firme américaine, 95 % des Américains connaissent la marque Harley-Davidson, mais seulement 5 % d’entre eux ont leur permis de moto. C’est sans compter que de nos jours, avec les soucis environnementaux et la transformation des habitudes de transport urbain, le vélo électrique a résolument la cote. D’ailleurs, le slogan du Serial 1 est évocateur : Change how you move (traduction libre : Change ta façon de te déplacer) !

Bref, disons que Google Cloud et Harley-Davidson forment une solide équipe pour donner aux cyclistes une expérience de vélo électrique de luxe.

Car évidemment, on parle ici d’un vélo très haut de gamme, qui devrait se détailler entre 3800 $ et 5000 $ pour le marché américain. Or, pour ceux qui peuvent se l’offrir, ce type de connectivité devrait offrir aux cyclistes des randonnées agréables et sécuritaires.

Voilà une nouvelle technologie qui, à mon avis, fera son bout de chemin au cours des prochaines années. Planifier son horaire à l’avance ; savoir avant de partir quelles sont les meilleures routes de vélo à prendre ; éviter les chemins cahoteux et les routes trop achalandées, c’est intéressant.

L’amateur de vélo en moi aime bien penser qu’il me sera permis, avec cet outil, d’orienter ma concentration ailleurs que sur les points techniques et d’ajuster mon « focus » sur le moment présent et les paysages environnants…