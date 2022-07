Giorno. Grom. Monkey. Navi. Et Ruckus. Tels sont les noms colorés donnés par Honda aux tout petits, mais ô combien sympathiques modèles de sa gamme miniMOTO. La Presse les a découverts à un endroit on ne peut plus approprié : La Ronde.

bertrand gahel Collaboration spéciale

Jouets ou moyens de transport ?

PHOTO BERTRAND GAHEL, COLLABORATION SPÉCIALE La Ruckus

Les deux. Malgré des noms et des styles semblant tout droit sortis d’une bande dessinée, chaque modèle de l’inhabituelle gamme miniMOTO de Honda est un véhicule légal sur la route – pas sur l’autoroute au Québec, en revanche. Tous roulent à l’essence ordinaire et utilisent une transmission tantôt manuelle (Grom et Monkey) tantôt automatique (Giorno, Navi et Ruckus). Les cylindrées vont de 49 cc pour les Giorno et Ruckus jusqu’à 125 cc pour les Grom et Monkey en passant par les 109 cc de la Navi, tandis que les vitesses de pointe varient d’un peu plus de 50 km/h à un peu moins de 100 km/h.

Navi, championne du pas cher

PHOTO BERTRAND GAHEL, COLLABORATION SPÉCIALE La Navi

Même si chacune de ces motos miniatures est relativement abordable, le prix de détail suggéré de la Navi la met dans une classe à part. En effet, on peut l’acquérir pour à peine 2299 $ – plus taxes, frais de transport et de préparation, etc. Selon le site de Honda Canada, on parle d’environ 13 $ par semaine en finançant ! Ce prix, presque incroyable, est en partie dû au fait que le modèle a été développé pour le marché indien, où circulent des millions de toutes petites motos très peu chères. La Navi n’en demeure pas moins une Honda bien finie et garantie.

Et ça fonctionne !

PHOTO BERTRAND GAHEL, COLLABORATION SPÉCIALE Le rangement de la Navi

Malgré ses petites dimensions, la Navi accueille un pilote adulte sans le coincer et propose une agilité de vélo lui permettant d’être manœuvrée très facilement dans l’environnement urbain pour lequel elle a été conçue. Douce et silencieuse, sa petite mécanique lui permet de se fondre aisément dans la circulation automobile grâce à une accélération très correcte et au fait qu’on atteint assez facilement les 70 km/h. La Navi s’avère confortable (attention aux nids-de-poule, toutefois), peut accueillir un passager et offre même un pratique coffre de rangement. Outre des freins qui ne sont qu’adéquats, pour du « A à B » en ville, ça marche étonnamment bien.

Les plus petites des « mini »

PHOTO BERTRAND GAHEL, COLLABORATION SPÉCIALE La Giorno

En raison de leur cylindrée inférieure à 50 cc et de leur transmission automatique, les Giorno et Ruckus sont considérées comme des scooters par la SAAQ et peuvent donc être pilotées avec un permis de conduire de voiture. Toutefois, cette petite cylindrée signifie qu’elles accélèrent à peine plus vite que le gazon pousse. Dans la circulation lente et dense de l’heure de pointe, cela ne pose pas de problème. Par contre, comme on n’atteint guère plus de 50 km/h (sans trop de peine) à leurs commandes, dès que la route se dégage et que le rythme de la circulation augmente, une grande attention doit être portée aux manœuvres des automobilistes impatients.

Les « bolides »

PHOTO BERTRAND GAHEL, COLLABORATION SPÉCIALE La Grom

Avec leur transmission manuelle à cinq rapports et leurs 125 cc, la Grom et le magnifique hommage à la légendaire Honda Mini Trail des années 1970 qu’est la Monkey sont considérées comme des motos par la SAAQ et requièrent donc un permis de conduire de moto en bonne et due forme. Les deux modèles fonctionnent tellement bien qu’ils arrivent à franchement amuser quiconque les enfourche, motocyclistes expérimentés inclus. Comme on atteint facilement 80 km/h sur la Monkey et 90 km/h sur la Grom – voire un peu plus avec de la patience –, elles circulent sans problème parmi les voitures partout, sauf sur l’autoroute.

Matière à réflexion ?

PHOTO BERTRAND GAHEL, COLLABORATION SPÉCIALE La Monkey

Quand on roule un peu partout dans le monde, on constate que les autres ont des règles différentes. Dans la plupart des grandes villes européennes, par exemple, un permis de conduire de voiture donne le droit de conduire une deux-roues de 125 cc ou moins. On permet à celles-ci de se stationner un peu partout, souvent sans frais, et même de se faufiler entre les voitures. Peut-être que dans une grande ville comme Montréal, où les chantiers sont constants et où la circulation empire continuellement, certaines solutions « d’ailleurs » pourraient contribuer à améliorer la situation ?

Conclusion

PHOTO BERTRAND GAHEL, COLLABORATION SPÉCIALE Leur consommation réelle est d’environ 2 L aux 100 km.

Avec leurs airs de jujubes, ces petites Honda ne sont pas immédiatement prises au sérieux. Mais il s’agit dans chaque cas de moyens de transport urbains bien construits, aussi économiques à l’achat qu’à la pompe. On parle d’une consommation réelle d’environ 2 L aux 100 km. Ça fait beaucoup de courses pour pas cher, ça, sans parler de l’élimination du stress lié au prix du pétrole. On verra potentiellement de petites motos électriques, mais à ces prix ? Pas sûr. Bien plus que des jouets, elles ont le potentiel de sérieusement contribuer à réduire l’encombrement urbain. Il n’en tient qu’au gouvernement de faciliter leur accès.