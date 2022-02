Quand on construit déjà des voitures électriques, pourquoi ne pas utiliser la technologie pour produire des deux-roues électrifiés ? À cette question, BMW répond avec le CE 04 2022, un maxi-scooter électrique à vocation urbaine.

bertrand gahel Collaboration spéciale

(Barcelone, Espagne) Sur mesure pour l’Europe

PHOTO MARKUS JAHN, FOURNIE PAR BMW Le nouveau CE 04 électrique a spécifiquement été conçu pour circuler dans les grandes villes.

S’il est une caractéristique commune aux rues des grandes villes européennes, c’est l’étourdissante quantité de scooters qui y circulent et la façon dont ils le font. Faufilage entre les voies, zigzags continuels et même empiètement occasionnel en sens inverse permettent aux dames, messieurs et jeunots enfourchant ces petits engins d’arriver à destination en un temps record — et de s’y garer à peu près n’importe où. Un chaos qui rendrait fous les conducteurs nord-américains, un balai urbain quotidien là-bas. Mince, pratique, facile à manœuvrer et offrant 130 km d’autonomie, le nouveau CE 04 électrique a spécifiquement été conçu pour cet environnement, mais BMW l’offre quand même chez nous pour 2022.

Un design électrique

PHOTO MARKUS JAHN, FOURNIE PAR BMW On remarque l’aspect particulier du design du CE 04, avec sa silhouette allongée marquée par un arrière dénudé.

Même un parfait néophyte en matière de motos perçoit instantanément l’aspect particulier du design du CE 04. BMW explique que, contrairement à l’architecture pratiquement immuable d’un deux-roues à essence, les choix s’élargissent considérablement lorsqu’on passe à l’électricité. Bloc-pile, moteur et autres composants majeurs peuvent non seulement prendre des formes variées, mais offrent aussi plusieurs options de positionnement. Dans le cas du CE 04, le souhait de créer une silhouette allongée marquée par un arrière dénudé et laissant assez de place pour un compartiment de rangement au centre a amené le choix d’un bloc-pile logé à plat sous les pieds et d’un moteur positionné juste derrière.

De quatre à deux roues

PHOTO MARKUS JAHN, FOURNIE PAR BMW Le bloc-pile est logé à plat sous les pieds.

La caractéristique technique la plus inusitée du CE 04 est l’origine automobile des composants principaux de sa motorisation électrique. Le moteur de 42 ch, par exemple, est exactement un tiers du moteur électrique du VUS compact hybride X1, tandis que le bloc-pile de 8,9 kWh est l’un des 11 modules qui alimentent le VUS électrique iX du constructeur allemand. Le moteur est refroidi par liquide, mais le bloc-pile est refroidi par l’air qui passe sous ce dernier. Il s’agit d’un cas aussi unique qu’intéressant dans le monde de la moto, puisqu’on n’y voit littéralement jamais la moindre pièce automobile.

Silence, on roule

PHOTO MARKUS JAHN, FOURNIE PAR BMW La mention « Ready » apparaît sur le grand écran de 10,25 po et malgré le silence parfait, le CE 04 est prêt.

La procédure de mise en marche du CE 04 imite volontairement celle d’un scooter à essence : bouton « ON », levier de frein tiré, bouton « Démarreur ». La mention « Ready » apparaît sur le grand écran de 10,25 po et malgré le silence parfait, le CE 04 est prêt. L’accélérateur répond naturellement et, avec un début de rotation, on se met à avancer sans le moindre bruit. Même en pleine accélération, le CE 04 n’émet jamais plus qu’un léger sifflement. Quant à l’autonomie réelle, elle dépend évidemment de la conduite. En ville, en faisant tout pour drainer la batterie, on parle d’une centaine de kilomètres. Avec plus de douceur, les 130 km annoncés semblent donc légitimes.

Une petite fusée urbaine

PHOTO MARKUS JAHN, FOURNIE PAR BMW Le CE 04 est équipé d’une marche arrière.

L’une des choses les plus amusantes à faire aux commandes du CE 04 est d’enrouler complètement l’accélérateur à partir d’un arrêt, lorsque le feu passe au vert. La poussée est aussi immédiate que surprenante et laisse à tout coup la circulation automobile loin derrière. Même à plus haute vitesse, les performances restent toujours suffisantes, comme lorsqu’il faut s’engager sur l’autoroute ou dépasser sur une route secondaire, et ce, jusqu’à ce que la vitesse de pointe électroniquement limitée à 120 km/h soit atteinte. Notons que le CE 04 est équipé d’une marche arrière et que plusieurs modes peuvent être sélectionnés pour maximiser les performances, la régénération d’énergie ou l’autonomie.

Un comportement sain

PHOTO MARKUS JAHN, FOURNIE PAR BMW Le CE 04 propose un comportement sans surprise s’apprivoisant très facilement.

Grâce à un poids raisonnable, à des roues de diamètre généreux pour un scooter, à une distribution des masses judicieuse et à des suspensions de bonne qualité, le CE 04 propose un comportement sans surprise s’apprivoisant très facilement. Qu’il s’agisse de tricoter dans la circulation en pleine heure de pointe, de négocier une série de virages ou de circuler sur une voie rapide, le CE 04 reste stable, agile et prévisible. La masse ne gêne pas durant les manœuvres lentes, tandis que pour les situations plus serrées, la marche arrière s’avère pratique. Quant aux excellents freins, on les utilise peu en raison du ralentissement provoqué par la fonction de régénération.

Conclusion

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW propose une version destinée aux corps policiers patrouillant en ville pour qui l’autonomie s’avère généralement suffisante.

Il est extrêmement difficile d’imaginer l’électrification satisfaisante d’une moto de tourisme ou d’une aventurière avec la technologie actuelle. Mais comme le démontre admirablement bien le CE 04, la mission urbaine d’un scooter en rend une version électrique tout à fait plausible. BMW en propose d’ailleurs une version destinée aux corps policiers patrouillant en ville pour qui l’autonomie s’avère généralement suffisante. Sinon, à peine une heure suffit pour une bonne recharge avec le chargeur rapide optionnel. Les 15 000 $ que BMW demande représentent une somme considérable et reflètent le fait qu’il s’agit d’une technologie nouvelle. Mais outre la question du coût, on trouve décidément peu à reprocher au CE 04.

Fiche technique Marque : BMW

Modèle : CE 04

Prix : 15 000 $

Garantie: 3 ans/kilométrage illimité ; 5 ans/kilométrage illimité pour la batterie

Moteur : synchrone à aimant permanent, refroidi par liquide

Batterie : 8,9 kWh, 148 V,

Temps de recharge : 5 h 30 min avec prise de 110 V et 1 h 40 min avec chargeur rapide sur 220 V

Transmission : 1 rapport avant, marche arrière, entraînement final par courroie

Poids à sec : 231 kg Frein avant : 2 disques avec étriers à 4 pistons et ABS

Frein arrière : 1 disque avec étrier à 1 piston et ABS

Pneu avant : 120/70 R15

Pneu arrière : 160/60 R15

Les frais de transport et d’hébergement ont été payés par BMW.

Bertrand Gahel est l’auteur du Guide de la moto.