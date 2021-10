Reine du rapport polyvalence/prix depuis toujours, la KLR650 ne s’en faisait pas moins vieille. Pour 2022, Kawasaki s’attarde finalement à son cas. Une foule d’améliorations en résulte, mais sans que le bas prix traditionnel ne soit touché. Rapport sur l’exercice.

Bertrand Gahel Collaboration spéciale

Un contrat clair

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Bien que des améliorations soient toujours désirées, un bas prix reste une caractéristique incontournable.

Entre autres, Kawasaki possède une filiale aérospatiale. S’il le souhaitait, le constructeur transformerait aisément la vieillotte KLR en « machine de guerre ». Les changements apportés à la version 2022 démontrent toutefois que la marque n’a rien oublié du contrat entre le modèle et ses nombreux amateurs. Dans cette entente, bien que des améliorations soient toujours désirées, un bas prix reste une caractéristique incontournable. Proposée à partir de 7499 $, la KLR650 2022 ne coûte que 300 $ de plus que la 2018, la dernière version offerte avant ce retour. Compte tenu de cette imparable contrainte, quelles améliorations le constructeur a-t-il pu réaliser ? Tant la quantité que la qualité de celles-ci nous surprennent.

Beaucoup de changements, petits et moins petits

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Un cadre plus rigide et un empattement allongé améliorent la stabilité et le comportement routier.

En survolant la KLR650 2022, on note surtout une ligne rafraîchie et un monocylindre alimenté (enfin !) par injection. Mais en l’inspectant de plus près, on constate une foule d’autres changements. Un plus grand disque avant améliore le freinage, qui peut dorénavant être équipé d’un système ABS (moyennant un supplément de 300 $). Une nouvelle selle large et moelleuse, une meilleure protection contre le vent, des suspensions revues et des vibrations mieux contrôlées élèvent de manière notable le confort. Enfin, un cadre plus rigide et un empattement allongé améliorent la stabilité et le comportement routier. Sans parler d’une nouvelle instrumentation numérique et d’un alternateur plus puissant. Ça fait beaucoup.

Une intéressante nouvelle version Adventure

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI La KLR650 se voit offerte dans une seconde version appelée Adventure.

Pour la première fois, la KLR650 se voit offerte dans une seconde version. Appelé Adventure, il s’agit d’un modèle de base accessoirisé et dont le prix passe de 7499 $ à 9699 $. Si une augmentation de plus de 25 % peut sembler salée, dans les faits, le supplément de 2200 $ est justifié par les équipements ajoutés. Il est question d’une paire de valises latérales de 21 L et de leur support, de phares avant auxiliaires et de leur support, de barres de protection et de prises 12 V et USB permettant l’alimentation d’accessoires électriques allant d’un téléphone à une veste chauffante. Le tout ajoute une douzaine de kilos.

Aucun dépaysement

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Le confort supérieur de la selle, le démarrage facilité par l’injection et les vibrations réduites indiquent qu’il est question d’une moto améliorée.

Tout propriétaire d’une KLR650 de génération précédente se sentira immédiatement en terrain connu sur la nouvelle, puisque la position de conduite extrêmement bien équilibrée, le point de vue élevé et le son feutré du monocylindre de 652 cc agissent comme points de repère. Mais le confort supérieur de la selle, le démarrage facilité par l’injection et les vibrations réduites indiquent qu’il est question d’une moto améliorée de façon à la fois subtile et intelligente. La nouvelle instrumentation numérique (qui perd son tachymètre… et pourquoi ?) et la ligne joliment rajeunie confirment également qu’on est décidément aux commandes d’une version revue.

Une routière accomplie

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI La KLR650 2022 s’avère une compagne de longues distances fort agréable, et ce, surtout dans le cas de la version Adventure.

Si la nature de la KLR650 garantit à son pilote de bonnes compétences tant en sentier que sur route, c’est dans l’environnement routier que la nouvelle version est le plus améliorée. Grâce à de légers changements à la position, à un carénage mieux positionné et offrant une meilleure protection, à une selle considérablement plus confortable, à un moteur plutôt doux et à des suspensions dont la souplesse fait même oublier les défauts de nos routes, la KLR650 2022 s’avère une compagne de longues distances fort agréable, et ce, surtout dans le cas de la version Adventure. Bien que les performances demeurent moyennes, elles s’avèrent toujours suffisantes.

Une hors-routière impressionnante

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Tant que le rythme n’est pas d’une intensité inappropriée, la KLR passe à peu près n’importe où sans rouspéter.

Les compétences hors route de la KLR650 2022 ne sont décidément pas d’un autre ordre par rapport à celles de la version précédente, mais elles restent très bonnes. Pour les propriétaires, cela représente une sérieuse capacité à s’aventurer en sentier. Tant que le rythme n’est pas d’une intensité inappropriée, la KLR passe à peu près n’importe où sans rouspéter, et ce, surtout si on la chausse de pneus plus agressifs que ceux d’origine — qui permettent quand même de rouler hors route confortablement. En sentier, les atouts du modèle sont finalement une masse raisonnable, d’excellentes suspensions, une grande garde au sol, une immense autonomie et un niveau de puissance jamais stressant.

Conclusion

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Si la révision de la populaire monture ne peut pas être qualifiée de spectaculaire, le fait est qu’elle s’avère exceptionnellement bien réalisée.

Ayant laissé la KLR650 pratiquement intacte depuis sa révision de 2008 et n’ayant donné aucune nouvelle depuis la disparition du modèle en 2019, Kawasaki a fait bien des heureux en annonçant l’arrivée d’une version 2022 améliorée. Si la révision de la populaire monture ne peut pas être qualifiée de spectaculaire, le fait est qu’elle s’avère exceptionnellement bien réalisée. La justesse remarquable avec laquelle le constructeur a ciblé ce qu’il devait modifier et ce qu’il devait laisser tranquille a permis à la KLR de progresser de manière indéniable tout en gardant sa charmante polyvalence et en conservant un prix qui la met à la portée de toutes les bourses. Franchement, bravo !

Fiche technique

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI La Kawasaki KLR650 2022 bénéficie d'une nouvelle instrumentation numérique.

La Kawasaki KLR650/Adventure en bref Prix : 7499 $/9699 $

Garantie : 1 an/kilométrage illimité

Moteur : monocylindre de 652 cc refroidi par liquide Transmission : à 5 rapports, entraînement final par chaîne Poids tous pleins faits : 207 kg/219 kg Frein avant : 1 disque avec étrier à 2 pistons (ABS optionnel)

Frein arrière : 1 disque avec étrier à 2 pistons (ABS optionnel)

Pneu avant : 90/90-21 Pneu arrière : 130/80-17

Bertrand Gahel est l’auteur du Guide de la moto.