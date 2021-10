Ford F-150, GMC Sierra et Ram 1500 n’ont plus besoin de présentation. Alors que le Toyota Tundra vit plus dans l’ombre de ses rivaux.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Ford F-150

Fourchette de prix : à partir de 34 079 $

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford F-150

Avec une capacité de production 10 fois plus élevée que celle du Tundra, le F-150 se trouve dans une catégorie à part. Robuste, avant-gardiste et distinctif, le Ford fait figure de camionnette de référence. Et il n’a rien à envier au Tundra. Profondément révisé cette année, le F-150 compte un éventail toujours aussi varié de configurations et de motorisations (y compris une hybride), tout en donnant suite aux recommandations formulées par ses nombreux (plus de 1 million d’exemplaires vendus par année) et loyaux clients. Au moment où Toyota entreprendra la commercialisation de son Tundra hybride, Ford proposera déjà une version entièrement électrifiée de son F-150. Toujours un coup d’avance.

GMC Sierra

Prix : à partir de 33 248 $

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS GMC Sierra

La carrière commerciale du nouveau Sierra de GMC a mis un peu de temps à décoller, c’est vrai. Cela s’explique. General Motors avait privilégié l’assemblage des déclinaisons haut de gamme au détriment des versions financièrement plus accessibles. Tout comme le Tundra, il avance des technologies largement éprouvées qui concourent à sa fiabilité. En outre, les mécaniques proposées offrent un bon rendement et une consommation raisonnable considérant le poids et la nature de cette camionnette. Celle-ci repose sur des éléments suspenseurs moins douillets que ceux du Tundra, par contre.

Ram 1500

Prix : à partir de 41 165 $

PHOTO FOURNIE PAR FCA US LLC, STELLANTIS Ram 1500

Même si le Tundra s’en approche, le RAM 1500 évolue dans une classe à part en matière de confort. Sa suspension pneumatique lui procure un roulement plus ouaté et atténue aussi les « turbulences » causées par la remorque ou la tente-roulotte lorsqu’on tracte une charge. Par rapport au Tundra, le RAM 1500 se révèle mieux insonorisé, propose un habitacle plus valorisant et plusieurs astuces intéressantes dans le domaine du rangement. Les mécaniques V6 et V8 bénéficient toutes deux d’un système d’hybridation légère (eTorque) qui assure un rendement plus soyeux (accélération plus vive) et de réelles économies à la pompe.