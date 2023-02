Un vent de jeunesse et de diversité souffle sur la LNI. En effet, la Ligue nationale d’improvisation a ouvert ses rangs pour ajouter une sixième équipe, les Violets, à son tournoi de la Coupe Charade, qui se met en branle le 19 février.

L’objectif de cette expansion ? Permettre à de nouveaux artistes de se joindre à la plus ancienne et la plus importante ligue d’improvisation au Québec. « C’est le talent qui a motivé notre décision d’ajouter cette sixième équipe, explique le directeur artistique de la LNI, François-Étienne Paré. Chaque année, on fait des ateliers pour rencontrer de nouveaux visages et découvrir le talent qui monte. Et ce qu’on a vu nous a convaincus qu’il fallait faire une place à cette relève dans notre saison.

« En 2022, plusieurs de ces joueurs de la relève sont venus remplacer à la dernière minute des artistes qui ont dû se désister en raison de la pandémie, poursuit-il. Ça leur a donné l’opportunité de s’illustrer. Et on les a trouvés très, très bons ! »

Il faut comprendre que la LNI ne connaît pas un immense roulement de ses improvisateurs permanents. Certains vétérans y sont depuis plus de 25 saisons (pensons à Réal Bossé ou à Sophie Caron). « Or, ce ne sont pas des joueurs qu’on veut tasser sous prétexte qu’ils vieillissent », lance François-Étienne Paré.

Ainsi, cinq nouveaux joueurs viennent s’ajouter à l’alignement de départ de la LNI : Anne-Marie Binette, Rose-Anne Déry, Fabiola N. Aladin, Lyndz Dantiste et Louis-Philippe Desjardins. Ces recrues évolueront au sein de différentes équipes cette saison. Quant aux Violets, c’est l’ancien joueur vedette de la LNI Jean-François Nadeau qui a été recruté comme entraîneur-chef.

Plus de diversité sur la patinoire

Cette décision d’ajouter une équipe supplémentaire aura un impact sur le calendrier de la saison. Chaque équipe disputera un match de moins en saison, puisque le nombre de matchs reste inchangé « pour des raisons financières ». De plus, les équipes ne s’affronteront qu’une seule fois. « Accepter cette nouvelle équipe est un beau geste de la part des improvisateurs, puisque chacun se retrouve avec une représentation de moins », estime le directeur artistique.

PHOTO NAJIM CHAOUI FOURNIE PAR LA LNI Lyndz Dantiste compte parmi les nouvelles recrues de la LNI.

Le projet d’expansion s’inscrit aussi dans une volonté de la LNI de poursuivre son travail d’ouverture à la diversité. « Ça fait partie de nos préoccupations et nous sommes très contents que deux de nos nouveaux joueurs soient issus de la diversité, Fabiola N. Aladin et Lyndz Dantiste. » Notons que la LNI a souvent fait preuve de diversité sur sa patinoire : Normand Brathwaite, Didier Lucien, Nicholas Michon…

Autre activité à souligner pour la saison de la Coupe Charade qui commence dimanche au Club Soda : le retour du match de la relâche scolaire, qui oppose des improvisateurs venus des émissions jeunesse de Télé-Québec telles Comme des têtes pas de poules et Le pacte. Ces derniers affronteront une équipe tout étoile de la LNI composée de Pier-Luc Funk, Mathieu Lepage, Marie Eve Morency et Joëlle Paré-Beaulieu. Le match est prévu le 26 février, à 14 h.