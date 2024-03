(Londres) Ce qui doit être sans doute la « chemise mouillée la plus célèbre de l’histoire de la télévision » a été adjugée mardi 20 000 livres (34 500 $ CAN) –, eau non comprise.

Associated Press

Le vêtement en lin blanc porté par Colin Firth dans le rôle de M. Darcy pour l’adaptation télévisée de Pride and Prejudice de Jane Austen, à la BBC en 1995, était la pièce maîtresse d’une vente aux enchères de costumes de cinéma et de télévision, mardi à Londres.

Le costume porté par Colin Firth – comprenant aussi des bottes, une culotte en moleskine et un gilet en velours – a été adjugé à plus du double de son estimation maximale fixée à 10 000 livres (17 200 $) lors d’une vente chez Kerry Taylor Auctions. Le costume complet a atteint un prix total de 25 000 livres (43 000 $) une fois ajoutés les frais de la maison de vente aux enchères.

La scène dans laquelle le personnage maussade de M. Darcy émerge d’un étang, surprenant sa future amoureuse Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle), a déjà été élue comme le moment de télévision le plus mémorable au Royaume-Uni.

Elle a ensuite été réinventée dans Bridgerton dans une scène mettant en vedette l’acteur britannique Jonathan Bailey. Colin Firth a fait référence à sa propre performance avec d’autres immersions romantiques dans Love, Actually et Bridget Jones : The Edge of Reason.

Parmi les autres articles mis en vente mardi figure une robe de bal en taffetas Christian Dior des années 1950 portée par Madonna dans le film Evita de 1996, vendue 40 000 livres (69 000 $). Le costume de Johnny Depp dans Sleepy Hollow a été adjugé à 24 000 livres (41 500 $).

Les vêtements portés par Depp dans le rôle du comte de Rochester dans The Libertine et dans celui de l’écrivain J. M. Barrie dans Finding Neverland faisaient également partie de la soixantaine d’articles mis aux enchères mardi.

Les profits de la vente seront remis à la Fondation Bright, une organisation caritative d’éducation artistique fondée par le costumier John Bright, lauréat d’un Oscar en 1987 pour Chambre avec vue. Les articles mis aux enchères avaient été offerts par sa maison de costumes, Cosprop.

« Le travail de ma vie a été consacré à la conception de costumes pour le cinéma, la télévision et le théâtre, et je me sens incroyablement privilégié d’avoir pu poursuivre dans cette voie, a déclaré M. Bright. Je suis fermement convaincu que les arts et la créativité peuvent façonner des enfants plus heureux et en meilleure santé et permettre aux jeunes d’atteindre leur plein potentiel. »