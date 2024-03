Taylor Swift poursuit sa tournée The Eras Tour jusqu’au mois de décembre prochain.

The Eras Tour sur la plateforme Disney+ le 14 mars

Le film du concert de Taylor Swift, The Eras Tour, sera disponible sur la plateforme de diffusion en continu Disney+dès le 14 mars, ont annoncé les Studios Disney lundi.

La tournée de ce spectacle, toujours en cours, est l’une des plus lucratives de l’histoire de la musique avec des recettes de plus de 1 milliard US. Elle doit se poursuivre jusqu’au mois de décembre.

Quant à la projection du film en salle, intitulé Taylor Swift : The Eras Tour (Taylor’s Version), il a généré des recettes de plus de 262 millions US depuis sa sortie au mois d’octobre dernier. La version qui sera disponible sur Disney inclura cinq nouvelles pièces, dont Cardigan.

Le film The Eras Tour sera disponible sur Disney+ un peu plus d’un mois avant la sortie du nouvel album de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, attendu le 19 avril prochain.