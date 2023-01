Une version étrangère de L’île de l’amour sera agrémentée d’une touche québécoise. Les installations télévisuelles imaginées et configurées par Productions Déferlantes sont utilisées par l’adaptation suédoise, actuellement en tournage en République dominicaine.

La nouvelle a été annoncée par l’entreprise québécoise lundi matin. En partenariat avec ITV Studios, le détenteur du format international, Productions Déferlantes, a mis sa villa de Las Terrenas, en République dominicaine, au service des concurrents suédois.

Cette offre « clé en main » permet à l’équipe suédoise de profiter des décors, des installations techniques, des caméras et des prises de vue concoctées au Québec. « C’est une vitrine unique pour faire rayonner et mettre de l’avant la compétence et la créativité des artisans du Québec sur le marché international », indiquent les producteurs exécutifs Benoît Clermont et Nancy Charest, par l’entremise d’un communiqué.

PHOTO FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS DÉFERLANTES Les décors de L’île de l’amour

Des discussions sont « présentement en cours » avec d’autres pays, souligne Productions Déferlantes. L’objectif de l’entreprise est d’accueillir d’autres tournages du format de téléréalité amoureuse Love Island.

Les tournages des nouveaux épisodes de L’île de l’amour débuteront aussitôt que l’équipe suédoise aura quitté la villa. Pilotée par Olivier Dion, la troisième saison de l’émission sera diffusée au printemps sur TVA et TVA+.