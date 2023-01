La Québécoise Jeanick Fournier, gagnante de la plus récente édition de Canada’s Got Talent, a participé lundi à l’émission America’s Got Talent : All Stars, où elle a interprété la chanson I Never Love Again. La chanteuse a ébloui le public et les juges durant sa performance, mais a été éliminée lors de la première ronde.

Vêtue d’une robe verte scintillante, Jeanick Fournier s’est présentée sur scène pour interpréter la pièce de Lady Gaga, tirée du film A Star is Born. La chanteuse a été invitée à l’émission qui met en vedette d’anciens candidats venus de partout dans le monde, la plupart très appréciés du public. Ce sont d’ailleurs les spectateurs qui ont décidé des gagnants de la première soirée, qui se rendront donc plus loin dans la compétition.

Jeanick Fournier, qui s’était dite prête pour « la meilleure performance de sa vie », a émerveillé les juges, Simon Cowell, Howie Mandel et Heidi Klum. Ces derniers ont d’ailleurs noté que ce numéro était encore plus solide que ceux de son passage à la version canadienne de l’émission l’an dernier.

Le numéro, court mais tout en intensité, lui a valu une ovation du public et des juges. Derrière son micro, Jeanick Fournier a poussé de hautes notes sans jamais perdre la maîtrise de sa voix. Heidi Klum, alors que la Québécoise chantait, a été montrée les yeux grands écarquillés, visiblement épatée.

« Certaines personnes ont un don et sont faites pour être sur scène. Vous êtes l’une d’entre elles », lui a dit l’ancienne mannequin au moment où les juges ont pu commenter la performance. Celle-ci a d’ailleurs tweeté durant la diffusion de l’émission pour souligner son numéro : « A star is (re)born… Wow », a-t-elle écrit, en référence au film.

« Jeanick Fournier me rend fier d’être du Canada », a pour sa part écrit Howie Mandel sur Twitter durant la soirée.

« Ma vie a complètement changé »

Dans la vidéo de présentation diffusée juste avant la prestation, Jeanick Fournier est revenue sur l’année qui s’est écoulée depuis son passage à l’émission. « Ma vie a complètement changé », a affirmé celle qui travaille également comme préposée aux soins palliatifs au Saguenay. Elle a signé un contrat de disque avec Universal Music Canada, sorti un album et des vidéoclips. Elle a raconté avoir désormais un quotidien qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. On l’a également vue dans sa résidence au Québec, avec ses enfants, qui ont salué en français le public américain qui suit l’émission.

Si Jeanick Fournier ne s’est pas rendue plus loin lors de cette édition spéciale d’America’s Got Talent, Howie Mandel et Simon Cowell ont souligné son audace. « J’ai tellement de respect pour quelqu’un qui a déjà gagné et qui revient parce qu’elle a encore des ambitions plus élevées », lui a dit Simon Cowell après son numéro.

Mandel a ajouté qu’il aurait été prudent de rester au Canada et de ne rien risquer. « Quand tu ne joues pas, tu ne risques pas de perdre », a-t-il noté, admiratif, avant de souligner de nouveau qu’elle était en effet courageuse de s’être lancée.