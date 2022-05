This Is Us

Un dernier sanglot

Comme diraient les anglos, this is it pour This Is Us, qui quitte l’antenne mardi après six saisons. À défaut d’avoir transformé le paysage télévisuel, l’offrande du réseau américain NBC laissera le souvenir d’une série énormément populaire, hautement lacrymogène, construite avec ingéniosité (des retours en arrière, des sauts en avant !) et gorgée de bons sentiments.