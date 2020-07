(Montréal) L’animateur Regis Philbin, décédé la semaine dernière à l’âge de 88 ans, a été enterré au cimetière de l’Université Notre-Dame, dans l’Indiana.

La Presse canadienne

Un porte-parole de l’établissement a précisé que des funérailles privées avaient eu lieu à la basilique de l’université.

Regis Philbin a reçu son diplôme de l’Université Notre-Dame en 1953.

Regis Philbin a animé pendant longtemps des émissions matinales et le jeu-questionnaire Who Wants to Be a Millionnaire ? à la télévision américaine. Il a aussi été à la barre de Live ! with Regis and Kathie Lee de 1985 à 2000 et de Live ! with Regis and Kelly de 2001 à 2011.

