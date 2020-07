(New York) Regis Philbin qui a animé pendant longtemps des émissions matinales et le jeu-questionnaire Who Wants to Be a Millionnaire ? à la télévision américaine est mort à l’âge de 88 ans.

David Bauder

Associated Press

Philbin est mort vendredi, à peine un mois avant son 89e anniversaire, de causes naturelles, selon un communiqué de la famille transmis par l’imprésario de l’animateur, Lewis Kay.

Les personnalités se sont succédé à l’émission qui portait son nom. On se rappellera surtout des échanges sur les évènements de la veille qu’il avait avec sa co-animatrice Kathie Lee Gifford à l’émission Live ! with Regis and Kathie Lee de 1985 à 2000 ou Kelly Ripa à Live ! with Regis and Kelly, de 2001 jusqu’à 2011.

PHOTO CHARLES SYKES, ARCHIVES AP Regis Philbin et Kelly Ripa lors d’une émission de Live ! with Regis and Kelly, en 2011

Les téléspectateurs ont bien ri de la fausse indignation affichée par Philbin parce qu’il n’avait pas obtenu la meilleure table dans un restaurant, la veille, ou se plaignant d’être brimé par sa partenaire.

Après avoir commencé sa carrière professionnelle en stationnant des automobiles dans une station de télévision de Los Angeles, Phibin a totalisé plus de 15 000 heures en ondes. Son nom est d’ailleurs inscrit dans le Livre des records de Guinness.

Il a aussi animé Who Wants to Be a Millionaire, le jeu télédiffusé qui a été brièvement l’émission la plus populaire au tournant du siècle. ABC l’a diffusé jusqu’à cinq fois par semaine. Au cours de ses deux premières années en onde, elle a engendré environ 1 milliard en revenus. Le réseau a dit qu’elle avait été l’émission la plus profitable de l’histoire de la télévision. Elle a aussi été profitable pour Philbin qui est devenu lui-même multimillionnaire.

La fameuse question que posait Philbin: « Est-ce votre dernière réponse ? », est devenue un slogan national.

« On attend tout sa vie pour avoir une telle chance, et parfois, cela n’arrive jamais », avait dit Philbin lors d’une entrevue à l’Associated Press en 1999.

Il a aussi gagné un Emmy d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

PHOTO PHIL MCCARTEN, ARCHIVES REUTERS Regis Philbin pose avec son Emmy d’honneur, en 2008

En 2008, Philbin disait que « sortir le meilleur d’un invité était une spécialité ».

« La limite de temps oblige à aller directement au point. Cela doit compter, avant d’aller à la publicité et de recommencer. Envoyer la vidéo. Dire au revoir. Et toujours parler sur un ton convivial. »