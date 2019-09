Les rendez-vous du mélomane.

Alain Brunet

La Presse

Romantique, contemporain : Berlioz à l’italienne pour lancer la saison de l’OM

Pour souligner le 150e anniversaire du décès du compositeur français Hector Berlioz, l’Orchestre Métropolitain jouera deux de ses œuvres pour l’ouverture de la saison sous la direction de son maestro nommé à vie, Yannick Nézet-Séguin. La première sera Le carnaval romain op. 9, ouverture fondée sur les thèmes de son opéra Benvenuto Cellini, marqué par la culture italienne au XIXe siècle. Sa seconde œuvre au programme s’inspire d’un poème de Lord Byron ; Harold en Italie met en valeur un personnage mélancolique et pensif, incarné par l’alto de la soliste québécoise de réputation internationale Marina Thibeault. L’OM jouera en outre Poème pour orchestre de la Montréalaise d’origine italienne Violet Archer, ainsi que le poème symphonique Fontaines de Rome, de Respighi, qui dépeint différentes fontaines de la ville mythique.

À l’église Sainte-Claire (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) le 28 septembre, 19 h 30 ; à la Maison symphonique le 29 septembre, 15 h.

Consultez la page du concert : https://orchestremetropolitain.com/fr/concert/berlioz-en-italie/

Contemporain : Le quatuor (Molinari) selon Górecki

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU QUATUOR Le Quatuor Molinari reprend du service.

Le Quatuor Molinari reprend du service avec l’intégrale des trois quatuors à cordes du compositeur polonais Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010), un des rares compositeurs de musique contemporaine à avoir connu un succès de masse — surtout pour sa fameuse Symphonie des chants plaintifs. Le premier quatuor, Already It Is Dusk, a été composé en 1988 ; le deuxième, Quatuor Quasi una fantasia op. 64, l’a été de 1990 à 1991 ; et le troisième, songs are sung op. 67, a été écrit en 1995.

À la salle de concert du Conservatoire de Montréal ce soir, 19 h 30.

Consultez la page du concert : https://quatuormolinari.qc.ca/event/le-quatuor-selon-gorecki/

Classique, romantique, contemporain : Anne-Sophie Mutter à la Maison symphonique

PHOTO ANTOINE SAITO, FOURNIE PAR L’OSM La violoniste allemande Anne-Sophie Mutter interprétera l’incontournable Concerto pour violon en ré majeur op. 61 de Beethoven.

Superstar du violon, habituée de la Maison symphonique, l’Allemande Anne-Sophie Mutter interprète l’incontournable Concerto pour violon en ré majeur op. 61 de Beethoven. L’OSM sera mené par le maestro roumain Cristian Măcelaru, 39 ans. Au cours de la présente décennie, il a été tour à tour chef assistant et chef titulaire de l’Orchestre de Philadelphie ; il est désormais chef principal de l’Orchestre symphonique de la WDR de Cologne. L’OSM exécutera aussi le Quatuor pour piano et cordes no 1 en sol mineur, op. 25 de Brahms dans la version orchestrée par Schoenberg. Également au programme : les City Scenes de Karim Al-Zand.

À la Maison symphonique ce soir, 20 h.

Consultez la page du concert : https://www.osm.ca/fr/concerts/la-prodigieuse-anne-sophie-mutter-joue-beethoven/

Romantique, moderne : Cameron Crozman, révélation du violoncelle

PHOTO FOURNIE PAR I MUSICI L’ensemble I Musici de Montréal accueille le soliste canadien Cameron Crozman, révélation classique 2019-2020 de Radio-Canada.

Sous la direction de Jean-Marie Zeitouni, l’ensemble I Musici de Montréal accueille le soliste canadien Cameron Crozman, révélation classique 2019-2020 de Radio-Canada, pour une soirée consacrée principalement au violoncelle en différentes configurations… françaises : Sérénade pour cordes op. 7, de Pierné ; Allegro appassionato op. 43 et Sarabande pour cordes op. 93, de Saint-Saëns ; Musette op. 24, d’Offenbach ; Sérénade pour instruments à archet de Ropartz ; Romance op. 69 et Papillon op. 77, de Fauré ; D’un matin de printemps, de Lili Boulanger ; Sur les flots lointains, de Koecschlin ; Sonate pour violoncelle et piano (dans des arrangements de Jack Symonds), de Debussy ; Sinfonietta op. 52, de Roussel.

À la salle Bourgie le 26 septembre, 11 h et 18 h.

Consultez la page du concert : https://imusici.com/saison-2019-2020/cameron-crozman-le-violoncelle-francais/

Contemporain : Alain Lefèvre en solo pour une bonne cause

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, LE SOLEIL Alain Lefèvre compte interpréter ses nouvelles compositions pour piano solo dans le cadre d’un concert-bénéfice au profit de l’organisme Les Foyers de la Création.

Alain Lefèvre compte interpréter ses nouvelles compositions pour piano solo dans le cadre d’un concert-bénéfice au profit de l’organisme Les Foyers de la Création. Cet organisme à but non lucratif offre un service résidentiel et un centre de jour à des adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

À l’église Saint-Pierre-Claver le 28 septembre, 19 h 30.

Consultez la page du concert : https://www.arrondissement.com/tout-get-activites/t1/u23293-recital-benefice-pianiste-compositeur-alain-lefevre

Romantique, moderne : Marie-Nicole Lemieux chante Baudelaire

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La contralto Marie-Nicole Lemieux chantera 12 poèmes tirés du recueil mythique Les fleurs du mal de Baudelaire.

Accompagnée par le pianiste Daniel Blumenthal, la contralto Marie-Nicole Lemieux chante 12 poèmes tirés du recueil mythique Les fleurs du mal de Baudelaire, textes couchés sur des musiques de Chausson, Duparc, Debussy, Fauré, Charpentier ou même Léo Ferré. Aux côtés de notre diva et de son pianiste, le comédien Raymond Cloutier incarnera Charles Baudelaire.

À la salle Bourgie le 1er octobre, 19 h 30.

Consultez la page du concert : https://www.mbam.qc.ca/achats-en-ligne/concerts/l-invitation-au-voyage-baudelaire-en-paroles-et-en-musique/8583/

Classique, moderne : L’orgue et l’Orchestre classique de Montréal

PHOTO ULYSSE LEMERISE, COLLABORATION SPÉCIALE Jean-Willy Kunz est le premier organiste résident à l’OSM.

Rebaptisé Orchestre classique de Montréal, l’ex-Orchestre de chambre McGill démarre la saison de son 80e anniversaire avec un concert mettant en relief le Grand Orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique. Les organistes Jean-Willy Kunz, premier organiste résident à l’OSM, et Alcee Chriss, gagnant du Concours international d’orgue du Canada en 2017, s’exécuteront aux côtés du maestro Boris Brott et de l’OCM pour y interpréter des œuvres dans le contexte du Grand Festival d’orgue 2019. Ils joueront respectivement le Concerto pour orgue op. 4 de Händel et le Concerto pour orgue, cordes et timbales en sol mineur de Poulenc. Ce programme inclut deux autres œuvres mettant l’orgue en valeur : le Concerto Grosso op. 6, no 5 de Händel, et la Présentation concertante du compositeur montréalais Maxime Goulet. Par ailleurs, le chef d’orchestre Roï Azoulay, de la congrégation Shaar Hashomayim, dirigera le chantre Gideon Zelermyer et le chœur Shaar Hashomayim. Ils interpréteront une sélection d’œuvres tirées des Grandes Fêtes juives, dont certaines ont été arrangées pour orchestre et orgue.

À la Maison symphonique le 6 octobre, 15 h.

Consultez la page du concert : https://orchestre.ca/event/lart-de-lorgue/