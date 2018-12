Noël chic selon David Myles

Comment faire un album de Noël tout en gardant son cool? C'est la question qu'on a posée à David Myles, chic auteur-compositeur-interprète de Fredericton qui fait dans le folk et le rock de bon goût. Celui qui présentera en spectacle les chansons de l'album It's Christmas, enregistré il y a quelques années, assume totalement son statut d'«artiste qui a fait un album de Noël».

«La musique qui m'intéresse, celle des années 50 et 60, est justement une musique élégante, avoue cet admirateur de Nat King Cole et Bing Crosby. Je veux être un musicien sérieux, mais je veux aussi être un musicien qui fait des albums de Noël. J'ai toujours adoré le jazz et, avec ce disque, j'ai eu la chance d'entrer dans ce monde. J'ai fait quelque chose entre Nat King Cole et Willie Nelson parce que c'est encore moi et ma guitare.»

Let it Snow, White Christmas, Silent Night: les chansons qu'on peut entendre dans It's Christmas sont des classiques «pleins d'accords et de mélodies sophistiquées», explique le chanteur qui aime l'esprit de Noël, le partage, les moments passés en famille et s'habiller chic pour l'occasion.

«Noël est un moment important dans l'année. Ces chansons sont parfaites et nous rappellent à tous une foule de souvenirs. C'est un honneur de les chanter.»

Mais comment chanter White Christmas, sa chanson préférée de Noël, comme si c'était la première fois? «En étant soi-même. En respectant la chanson et en la chantant honnêtement. Je n'utilise pas une autre voix, c'est moi et ma guitare, comme si j'étais dans ma cuisine avec mes enfants.»

David Myles possède des dizaines et des dizaines de disques chez lui. Il s'est amusé à fouiller pour trouver les interprétations les plus intéressantes et ensuite y ajouter sa touche. C'était d'autant plus important de faire les bons choix que ces chansons reviendront dans sa vie annuellement...

«Il faut en être fier parce qu'on les refait chaque année en spectacle», rappelle l'artiste. Pense-t-il un jour enregistrer un autre album? «Je ne sais pas. C'est difficile d'être cool après un deuxième album de Noël... Par contre, je ferai certainement un deuxième album en français.»

Nouveaux horizons

Le chanteur de Fredericton a en effet enregistré cet automne, pour la première fois de sa carrière, un (excellent) album tout en français. Le grand départ a été réalisé par l'ex-Karkwa François Lafontaine et les textes sont signés par Carole Facal et Gaëlle.

«J'ai toujours été francophile et je trouve le monde musical franco-canadien super intéressant, dit David Myles. J'ai voulu y entrer!» Non seulement le résultat a-t-il été concluant - il a fait une grande tournée au Québec et remporté quatre prix lors de la Francofête -, mais il a carrément changé sa vie.

«Mon univers est devenu plus grand parce que je ne vais plus juste dans des endroits anglophones.» Au Québec, dans le Canada francophone, et surtout chez lui au Nouveau-Brunswick, il a fait des tonnes de rencontres qui lui ont ouvert de nouveaux horizons.

«Je viens d'une famille d'anglophones depuis plusieurs générations. Je veux montrer que notre monde peut être plus grand. C'est une richesse. Ce n'est pas qu'une langue, c'est de la musique, de la poésie, des gens, des villes, des restos.»

Le chanteur est même surpris que les francophones se montrent si émus en l'entendant chanter en français. «Ça devrait pourtant être normal! Si je peux prouver quelque chose, c'est que ce n'est pas un événement. C'est ma vie et ça m'a donné quelque chose. En fait, ce n'est pas de la générosité. C'est plutôt égoïste!»

David Myles présentera son spectacle It's Christmas le 13 décembre à la salle Bourgie.