PHOTO IRINA ROZOVSKY, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Une dizaine d’artistes, dont Faye Webster, David Byrne et le groupe The War on Drugs, uniront leurs talents sur un nouvel album afin de soutenir l’accès à l’avortement aux États-Unis.

Chapeauté par l’organisme sans but lucratif Noise For Now, ce projet d’album vise à amasser des fonds pour aider les « cliniques indépendantes à continuer de naviguer à travers le paysage juridique changeant et à fournir des soins à leurs patientes dans la dignité et le respect », indique l’organisation sur son compte Instagram.

Nommé Noise for Now : Vol. 2, l’album de 11 pièces contiendra également des morceaux de Courtney Barnett, Devo, Big Freedia et Julia Jacklin. Il sera lancé le 21 juin prochain, date qui marquera le second anniversaire de la révocation par la Cour suprême des États-Unis de l’arrêt Roe c. Wade, qui garantissait depuis 50 ans le droit des Américaines à l’avortement.

En novembre dernier, l’organisme Noise For Now avait lancé une première compilation sur laquelle apparaissaient notamment Tegan and Sara et Fleet Foxes.