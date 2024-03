Pomme s’est inspirée du cycle des saisons pour livrer un album riche et cohérent, qui va de la mélancolie de l’automne à l’ivresse de l’été, et du folk le plus dépouillé à l’orchestration la plus complexe.

La créativité de Pomme ne semble pas avoir de limite et chacun de ses albums est un univers en soi. Elle nous avait parlé d’anxiété et de santé mentale (Les failles), d’enfance et de bienveillance (Consolations), voilà que Claire Pommet se fait plus abstraite dans cet album concept tout en sensations et en évocations.

Après en avoir dévoilé la première partie au début de l’hiver dernier, on peut maintenant écouter Saisons au complet, juste pour l’arrivée du printemps. Et on peut enfin constater toute la cohérence du projet de l’autrice-compositrice-interprète française, qui, après la mélancolie et le dénuement de l’automne et de l’hiver, laisse la place à l’exubérance et à l’exaltation du printemps et de l’été.

L’album est composé de 12 pièces, 3 par saison, qui portent toutes le même titre : Magie mauve pour les mois d’automne, Carte de Noël en hiver, Le temps des fleurs au printemps, et Perséides l’été. C’est que dans les faits, chaque trio s’écoute comme une seule chanson, les mois de chaque saison se suivant sans interruption, liés par une seule intention.

Si l’automne vaporeux (avec Flavien Berger) et la froideur de l’hiver (avec Aaron Dessner, du groupe The National) flirtent davantage avec un enrobage électro, la surprise du printemps et de l’été est dans l’orchestration symphonique, avec des pièces qui se rapprochent même plus du classique que de la musique populaire. Pomme a écrit ces six morceaux avec la compositrice et cheffe d’orchestre Malvina, dont les arrangements sont aussi présents dans la première partie de l’album, pour évoquer cette période joyeuse de renaissance et d’ivresse.

Le résultat est qu’on a l’impression de vivre une longue montée dramatique, qui va du plus dépouillé au plus complexe, avec des vagues à l’intérieur de chaque saison. Un peu comme une symphonie en quatre mouvements dont la base serait le folk, liés par la voix toujours aussi pure et juste de la chanteuse, qui est capable d’atteindre des notes stratosphériques tout en restant caressante et douce.

L’idée de suivre le rythme des saisons n’est pas nouvelle en musique : de Vivaldi à Harmonium, beaucoup de musiciens s’y sont frottés. Ça aurait pu être redondant, mais en s’entourant bien, en utilisant tous les outils à sa portée, et surtout guidée par sa grande sensibilité, Pomme a créé un album riche aux mille facettes, soutenu par des textes qui se collent à l’état d’esprit de chaque moment de l’année. Saisons parle de la nature et de ses cycles immuables, mais nous rappelle aussi beaucoup qu’on y est plus connecté qu’on pense.

Une très belle réussite, et qui sait sur quel chemin Pomme nous mènera la prochaine fois ? Quel qu’il soit, on la suivra.

Extrait de jun_perseides

0:00 0:00 Couper le son