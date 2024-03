Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Félix Dyotte, C’est pire et c’est mieux (avec Evelyne Brochu)

On peut toujours compter sur Félix Dyotte pour nous pondre des petits bijoux de chanson pop intemporels. C’est pire et c’est mieux, qu’il chante en duo avec sa grande amie, la comédienne Evelyne Brochu, figurera sur Aérosol, son quatrième album qui sortira le 17 mai. Avec sa mélodie accrocheuse et légère, ses arrangements synthétiques à tendance new wave – l’auteur-compositeur-interprète a coréalisé tout l’album avec Félix Bélisle de Choses Sauvages – mais avec ses racines toujours assumées du côté de la chanson française, cette nouvelle pièce s’incruste dans nos oreilles en seulement deux écoutes. Et c’est pour le mieux !

Loud Lary Ajust, C’est pas ce que tu penses

PHOTO WILLIAM FRADETTE, FOURNIE PAR JOY RIDE RECORDS Loud, Lary Kidd et Ajust

LLA est de retour ! Bon, ce n’est pas comme si Loud, Lary Kidd et Ajust étaient restés silencieux pendant longtemps. En plus des albums solos, le trio collabore régulièrement sur des pièces et partage la scène à l’occasion. Toutefois, rien n’a été lancé sous le nom Loud Lary Ajust depuis 2016 ! Afin de souligner le 10e anniversaire de l’album Blue Volo – un vinyle sera mis en vente sous peu –, le groupe montréalais vient de faire paraître C’est pas ce que tu penses, morceau au rythme rebondissant ponctué d’un refrain accrocheur et de couplets désinvoltes, ainsi qu’un clip filmé à Paris. Une tournée a également été annoncée. LLA se produira entre autres à Québec, Sainte-Thérèse, Saguenay, Montréal, Baie-Saint-Paul et Drummondville.

Adrianne Lenker, Sadness as a Gift

PHOTO ERINN SPRINGER, THE NEW YORK TIMES Adrianne Lenker

L’auteure de ces lignes se demande régulièrement comment Adrianne Lenker fait pour être aussi prolifique. Mais, surtout, comment elle fait pour que chacune de ses œuvres, à titre personnel et en tant que meneuse de la formation Big Thief, soit aussi réussie, complète, profonde. L’auteure-compositrice-interprète sort son sixième album sous son propre nom, intitulé Bright Future. Son folk a le grand pouvoir de captiver et de générer des émotions fortes. La voix de Lenker, si douce et puissante à la fois, raconte des histoires écrites comme on écrit un roman. D’une plume intuitive, elle décrit parfois des évènements, scène par scène, menant l’auditeur directement dans ses souvenirs ou ses rêves, dans une volupté musicale envoûtante et touchante. Comme sur cette pièce, Sadness as a Gift. Pouvoir plonger de nouveau dans l’univers d’Adrianne Lenker grâce à ce gigantesque album est une chance.

