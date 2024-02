Dans un premier album tout en français, la brillante San James distille une pop alternative sensible et profonde, traversée par la résilience.

C’est un bien beau premier album que nous offre ici San James avec Épilogue. Après trois EP essentiellement en anglais, Marilyse Senécal fait un saut réussi dans sa langue maternelle, avec des chansons franchement bien faites, écrites à cœur ouvert.

Drôle de choix de titre quand même pour une artiste en début de carrière, puisque le mot épilogue évoque plus la conclusion que le début de quelque chose. Mais peut-être que l’autrice-compositrice-interprète veut ici parler de la fin d’une époque – celle des tourments, de la peur de prendre des risques ou de se dévoiler, qu’elle évoque dans ces 10 chansons sensibles traversées par la résilience.

« Je traverserai les ponts/Entre la paix et moi » : ce sont d’ailleurs les derniers mots que la chanteuse y prononce, dans la chanson Le pont, comme si tout l’album annonçait la libération d’un nouveau départ.

Multitalentueuse, San James a touché à tout : le piano, les synthés et la guitare, mais aussi la coréalisation et la prise de son avec Simon Pedneault et Marius Larue, qui a aussi participé à l’écriture, tout comme Julyan. Si on ajoute à cela le batteur Simon Lachance, on ne peut que constater qu’elle est franchement bien entourée.

C’est aussi elle qui a fait les arrangements des chœurs assurés par la merveilleuse Gabrielle Shonk – l’univers de San James ressemble d’ailleurs un peu à celui de la chanteuse de Québec. Comme cette dernière, elle distille une pop alternative un peu soul (Va savoir), un peu jazz (La peur du vide), tout en douceur et en subtilité. Et sa voix, d’une grande pureté, peut transporter toutes les émotions du monde : dans Portage, qui raconte le changement de rôle entre une mère vieillissante et sa fille, elle est par exemple bouleversante. Avec parfois une petite cassure dans un mot ou une rondeur en fin de phrase, son interprétation maîtrisée fait preuve d’une grande profondeur.

San James montre aussi un vrai talent de mélodiste, en particulier dans ses chansons plus pop comme Rappelle-toi ou Fuir. Et s’il y a quelque chose d’un peu lisse encore qui se dégage de l’ensemble, on ne doute pas un seul instant que cet Épilogue n’est en fait qu’un beau prologue pour la suite.

Extrait de Fuir

0:00 0:00 Couper le son