En cette semaine de la Saint-Valentin, le duo montréalais Chromeo propose un album parfait pour réchauffer les cœurs (et la piste de danse).

Depuis plus de 20 ans, Chromeo chante les hauts et les bas de l’amour sur des rythmes électro-funk. Maintenant dans la quarantaine, Dave 1 et P-Thugg livrent cette fois-ci un message quelque peu différent, mais l’approche reste sensiblement la même.

Adult Contemporary s’ouvre de superbe façon avec (I Don’t Need) A New Girl, qui donne le ton au disque, autant musicalement que narrativement. Dave 1 y suggère : « Parlons de loyauté plutôt que de frais d’avocat. » Les thèmes sont plus matures, mais le traitement n’est pas sérieux pour autant, même s’il est question de chicane ou de mésentente.

En entrevue l’an dernier, nous avions fait la remarque à Dave que l’album semblait raconter l’histoire d’une rupture en bons termes. Il nous avait répondu qu’« il y a un peu de ça, mais il y a aussi un côté comédie dramatique ». « Par exemple, on dit qu’on va dormir au lieu de coucher ensemble ou que depuis qu’on ne se parle plus, je fais de l’insomnie ou j’ai des problèmes de codépendance. »

Bien qu’aucune chanson ne soit une simple invitation à danser toute la nuit, on hochera tout de même la tête et on tapera du pied en écoutant le sixième disque de Chromeo. Chacun des 14 morceaux est empreint d’un irrésistible groove. Certains, dont les extraits Replacements (avec La Roux) et Personal Effects – aux paroles hilarantes –, ainsi que Lost and Found, Words With You et Friendsnlovers, font bouger plus que d’autres.

Quelques épilogues instrumentaux ajoutent de la cohésion à l’ensemble et les deux « deuxième partie » permettent d’étirer le plaisir. Les amateurs de talk box seront heureux d’entendre P-Thugg y aller à fond sur Two of Us, qui met fin au programme.

Les textes sont parfois verbeux – sur Got It Good, entre autres. Ballad of the Insomniacs et CODA, surtout, nous ont moins plu, sans être désagréables. Il reste qu’Adult Contemporary est une œuvre qui fait plaisir et sourire.

Après un passage électrisant au MTelus le 19 octobre dernier, Chromeo y retournera le 7 octobre.

Extrait d’(I Dont Need A) New Girl

