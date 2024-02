Deux chansons et un album pour Beyoncé

Usher a eu de la compétition au Super Bowl : en plus de l’incontournable Taylor Swift, il a dû composer avec l’apparition surprise de Beyoncé. Queen Bey a saisi l’occasion pour lancer deux nouvelles chansons et annoncer album le 29 mars.

Cet Act II serait le deuxième volet de son vaste projet Renaissance, prévu en trois parties. La table a été mise dans une publicité de Verizon diffusée durant le match remporté dimanche par les Chiefs de Kansas City.

Des deux morceaux dévoilés, Texas Hold’Em est le plus nettement country avec ses notes égrenées au banjo. Le second, 16 carriages, puise aussi dans cet univers (pedal steel, orgue, etc.), mais mise surtout sur la voix de la chanteuse.

Le disque Act II doit paraître le 29 mars.