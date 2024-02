Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Avec classe, Corneille ft. Aya Nakamura & Trinix

Deux décennies après avoir connu la célébrité avec son album Parce qu’on vient de loin, Corneille revisite sa chanson Avec classe en compagnie de l’immensément populaire Aya Nakamura et du tandem français Trinix. L’adaptation, partagée entre la chanteuse et le chanteur, rééquilibre les rôles dans cette opération de séduction qui se veut raffinée et où les voix sont hyper trafiquées.

Alexandre Vigneault, La Presse

Floating On A Moment, Beth Gibbons

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BETH GIBBONS Beth Gibbons

On ne peut pas dire que Beth Gibbons abuse : depuis le dernier de Portishead (Third, 2008), elle n’a participé qu’à un album consacré à la Symphonie no 3 de Gorecki. Floating On A Moment, fort beau morceau misant sur sa voix gracile et des chœurs d’enfants annonce la sortie prochaine de son premier album solo le 17 mai.

Alexandre Vigneault, La Presse

Peter Peter, 20k heures de solitude

PHOTO FOURNIE PAR AUDIOGRAM Peter Peter

Les fans de Peter Peter seront contents : non seulement l’auteur-compositeur-interprète québécois annonce la sortie d’un nouvel album en avril, Ether, mais dans le premier extrait, 20k heures de solitude, il renoue aussi avec les synthés qu’il avait délaissés sur son précédent EP. La chanson avance au rythme trépidant de la musique électronique, mais la voix toujours aussi éthérée du chanteur y diffuse encore cette espèce de spleen qui a fait sa marque.

Josée Lapointe, La Presse

Maggie Rogers – Don’t Forget Me

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Maggie Rogers, lors d’une performance au MTelus en 2019

Maggie Rogers est de retour avec un nouvel album à paraître le 12 avril, dont elle a partagé la pièce-titre cette semaine, Don’t Forget Me, marquée par la voix claire et puissante de Rogers, sur des airs folk légers et envoûtants, menées par les guitares. Coproduite par la chanteuse, en collaboration avec Ian Fitchuk (Renée Rapp, Shania Twain), la chanson marque un nouveau chapitre pour l’Américaine, dont le dernier album, le magnifique Surrender, date de 2022.

Marissa Groguhé, La Presse