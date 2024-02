(New York) Mary J. Blige, Mariah Carey, Cher, Lenny Kravitz, la regrettée Sinéad O’Connor et le « Prince des ténèbres » du heavy métal figurent parmi les candidats à l’intronisation au panthéon du rock’n’roll en 2024.

Mark Kennedy Associated Press

La liste des candidats embrasse un vaste panorama musical qui comprend également la pop-soul de Sade et le rock alternatif du groupe britannique Oasis.

Ozzy Osbourne, qui a choqué de nombreux parents dans les années 1980 avec son imagerie diabolique et sa musique tirant vers le heavy métal, est cité en tant qu’artiste solo, après être déjà entré au Panthéon avec Black Sabbath. Les nominations comprennent aussi le duo hip-hop Eric B. & Rakim, le groupe de soft-rock Foreigner, le chanteur-guitariste Peter Frampton, les groupes de rock alternatif Jane’s Addiction et Dave Matthews Band, ainsi que les légendaires Kool & the Gang.

« Poursuivant dans le véritable esprit du rock’n’roll, ces artistes ont créé leurs propres sons qui ont marqué des générations et influencé d’innombrables autres personnes qui ont suivi leurs traces », a déclaré John Sykes, président de la Fondation Rock & Roll Hall of Fame, dans un communiqué.

PHOTO VALERIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Mariah Carey

Dix des 15 candidats se retrouvent sur le bulletin de vote pour la première fois, dont Carey, Cher, Foreigner, Frampton, Kool & the Gang, Kravitz, Oasis, O’Connor, Osbourne et Sade. Sade, dont les succès rock tendres des années 1980 incluent Smooth Operator et The Sweetest Taboo, traverse une heureuse période, après avoir été intronisé l’année dernière au panthéon des auteurs-compositeurs.

Carey, qui compte 19 succès numéro un au palmarès, Blige qui a huit albums multiplatine et neuf Grammy Awards, et Cher — la seule artiste à avoir une chanson numéro un au cours de chacune des six dernières décennies — contribueraient à augmenter le nombre de femmes au Panthéon.

PHOTO CHRIS PIZZELLO ARCHIVES INVISION/ASSOCIATED PRESS Cher en 2022

Les artistes doivent avoir sorti leur premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant de pouvoir être intronisés. La cérémonie d’intronisation aura lieu à Cleveland cet automne.

Les candidats seront élus par plus de 1000 artistes, historiens et professionnels du secteur musical. Les amateurs de musique peuvent voter en ligne ou en personne au musée, les cinq meilleurs artistes choisis par le public constituant un « bulletin de vote des admirateurs » qui sera compté avec les autres bulletins de vote professionnels.

L’année dernière, Missy Elliott, Willie Nelson, Sheryl Crow, Chaka Khan, le créateur de « Soul Train » Don Cornelius, Kate Bush et feu George Michael faisaient partie des artistes qui sont entrés au Panthéon.