Tracy Chapman et Luke Combs interprètent Fast Car à la cérémonie des Grammy.

Depuis qu’elle a chanté son tube de 1988, Fast Car, avec Luke Combs, à la cérémonie des Grammy, Tracy Chapman a été propulsée dans le classement des plateformes d’écoutes en ligne.

Fast Car a en effet atteint le sommet du classement des écoutes en ligne de la plateforme iTunes aux États-Unis, déclassant même la pièce Flowers, de Miley Cyrus, qui arrive deuxième.

Tracy Chapman, qui n’était pas apparue à la télévision depuis au moins quatre ans, a chanté sa pièce avec le jeune chanteur country Luke Combs, qui a repris Fast Car sur son album Gettin’ Old. Sa version se trouve en 5e position.

Dans ce même classement, on retrouve également plusieurs pièces du regretté chanteur country Toby Keith, mort lundi à l’âge de 62 ans, ainsi que la chanson Turn The Lights Back On, de Billy Joel.