PHOTO ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(New York) Deux fans américains de Madonna ont porté plainte contre la mégastar devant la justice civile à New York, l’accusant de « désinvolture » pour ses retards chroniques à ses concerts.

Agence France-Presse

Dans une plainte datée de mercredi et consultée par l’AFP vendredi, Michael Fellows et Jonathan Hadden attaquent au civil la reine mondiale de la pop, le géant des concerts Live Nation et le stade de Brooklyn Barclays Center en demandant réparation financière pour des retards de deux heures à ses spectacles de décembre dernier.

Madonna, 65 ans, a repris à l’automne en Europe puis en Amérique du Nord sa tournée Celebration Tour après avoir été hospitalisée en soins intensifs pour une infection bactérienne en juin 2023.

« Les trois soirs de concerts au Barclays Center étaient censés commencer à 20 h 30, mais Madonna n’est pas arrivée sur scène avant 22 h 30 et les spectateurs ont quitté la salle après 1 h », dénoncent les deux plaignants.

« Madonna a fait la démonstration d’une difficulté et d’une certaine désinvolture à être à l’heure ou à boucler ses spectacles […] avec comme conséquence d’attendre des heures le début des concerts […] et d’être coincé au milieu de la nuit » pour rentrer chez soi, critique encore la plainte.

D’après ce document judiciaire de 18 pages enregistré auprès du tribunal fédéral de la juridiction new-yorkaise de Brooklyn, « Madonna a une longue histoire de retards à ses concerts, parfois de plusieurs heures ».

Aucune des parties visées par la plainte n’a répondu aux sollicitations de l’AFP.

Louise Ciccone de son vrai nom est née en août 1958 dans le Michigan de parents d’origines italienne et canadienne francophone.

Après avoir commencé comme danseuse, autrice compositrice et chanteuse à la fin des années 1970 à New York, avec 35 dollars en poche, elle a remporté sept Grammy Awards avec notamment 14 albums studio ainsi que des disques live, bandes originales de films, compilations… Sa carrière également de productrice, actrice et réalisatrice de films en fait depuis 40 ans l’une des artistes et femmes d’affaires les plus influentes et riches de la planète.