PHOTO ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Madonna s’arrête à Montréal jeudi et samedi pour présenter son spectacle Celebration. Ses admirateurs doivent s’attendre à veiller tard puisque la reine mère de la pop a l’habitude d’entrer en scène à une heure où bien d’autres artistes arrivent au rappel.

Les portes du Centre Bell doivent ouvrir vers 19 h 30, ce jeudi, pour le premier des deux concerts de Madonna. Un DJ doit ensuite réchauffer l’atmosphère de 20 h 30 à 21 h 30 et la star de la soirée doit apparaître sur les planches 15 minutes plus tard, soit vers 21 h 45.

Or, ce scénario ne sera peut-être pas suivi à la minute près.

Ces dernières semaines, Madonna est plus d’une fois entrée en scène plus tard que prévu. Il était passé 22 h 15 lorsqu’elle est apparue vendredi, à Toronto, rapporte le Toronto Sun. En décembre, à Brooklyn, il était environ 23 h, a écrit le Huffington Post. Cette amorce tardive découlait, semble-t-il, d’un problème technique survenue plus tôt dans la journée au moment de la balance de son.

Le spectacle Celebration, auquel participe notamment Bob the Drag Queen, dure un peu plus de 2 heures. Madonna y traverse plus de quatre décennies de tubes en remontant jusqu’à Everybody (1982) et Burning Up (1983).

Rappelons que Madonna devait être en ville au mois d’août dernier, mais qu’une portion de sa tournée a dû être reportée en raison de son hospitalisation au mois de juin. Elle avait alors contracté une grave infection bactérienne.